Brasileiros vão receber R$ 777 pelo Caixa Tem em outubro

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​A partir do dia 19 de outubro, a Caixa Econômica Federal dará início a uma nova rodada de pagamentos sociais para milhões de beneficiários em todo o país.

Com o reajuste de 15,04% aplicado pelo Governo Federal, a estimativa média depositada nas contas digitais do Caixa Tem passa a ser de R$ 777, enquanto o piso mínimo fixado para cada grupo familiar sobe para R$ 691.

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​A liberação dos recursos não ocorre de forma idêntica para todos os inscritos: o montante exato oscila conforme a quantidade de moradores do domicílio e os adicionais acumulados por cada núcleo familiar.

​Calendário de depósitos por NIS

​As transferências seguem a sequência do Número de Identificação Social (NIS) do titular, ocorrendo nos dias úteis:

​NIS final 1: 19 de outubro

​NIS final 2: 20 de outubro

​NIS final 3: 21 de outubro

​NIS final 4: 22 de outubro

​NIS final 5: 23 de outubro

​NIS final 6: 26 de outubro

​NIS final 7: 27 de outubro

​NIS final 8: 28 de outubro

​NIS final 9: 29 de outubro

​NIS final 0: 30 de outubro

​Como são calculados os valores

​A composição da residência é o fator determinante para a definição da parcela final. O cálculo individualizado considera os novos adicionais e valores corrigidos:

​Piso do Benefício Mínimo: R$ 691 por família (anteriormente R$ 600).

​Benefício Primeira Infância: R$ 173 por criança de zero a seis anos completos (anteriormente R$ 150).

​Benefício de Renda de Cidadania: R$ 164 por integrante da família (anteriormente R$ 142).

​Benefício Variável Familiar: R$ 58 por gestante, nutriz ou jovem entre 7 e 18 anos incompletos (anteriormente R$ 50).

​Benefício Complementar: Valor concedido sempre que a soma dos adicionais não atingir o patamar mínimo de R$ 691.

​Devido ao somatório desses complementos, residências com maior quantidade de dependentes elegíveis poderão registrar transferências superior à média de R$ 777.

Antecipação em casos de emergência

​A regra de liberação escalonada pode ser flexibilizada em localidades onde houver decretação oficial de emergência ou estado de calamidade pública.

Nesses municípios, a totalidade dos beneficiários recebe os recursos logo no primeiro dia do calendário (19 de outubro), independentemente do final do NIS.

​Critérios de acesso e consulta

​Para manter ou obter o benefício, a exigência central permanece a renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa, além da inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

O cálculo per capita é realizado pela soma dos rendimentos de todos os moradores dividida pela quantidade de residentes.

​O acompanhamento dos valores creditados e a movimentação financeira (como transferências via Pix, pagamento de boletos e saques) podem ser realizados pelos aplicativos oficiais Caixa Tem e Bolsa Família.