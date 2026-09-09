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REESTRUTURAÇÃO

Coca-Cola fecha fábricas e muda produção global: entenda o impacto

Saiba por que a multinacional fechou unidades fabris e alterou a fabricação de bebida

Jair Mendonça Jr
Por
Plano industrial inclui o fechamento de plantas operadas por subsidiárias
Plano industrial inclui o fechamento de plantas operadas por subsidiárias - Foto: Reprodução internet

A The Coca-Cola Company confirmou o encerramento de operações em unidades fabris nos Estados Unidos e a reestruturação de linhas de produção de bebidas não gaseificadas.

O plano industrial inclui o fechamento de plantas operadas por subsidiárias e a transferência de fabricação para parceiros terceirizados.

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As mudanças afetam unidades em regiões específicas do mercado norte-americano, como a fábrica de American Canyon, na Califórnia, e a planta de Northampton, em Massachusetts.

O cronograma de encerramento das atividades produtivas ocorre de forma escalonada entre 2025 e o final de 2026.

Além do fechamento de fábricas, a companhia descontinuou linhas específicas de produtos, a exemplo do segmento de concentrados congelados da marca Minute Maid nos mercados dos Estados Unidos e do Canadá.

Impacto na cadeia logística e terceirização

A estratégia corporativa visa a otimização de custos operacionais e a redistribuição da capacidade produtiva para centros logísticos de maior eficiência. Com a medida, a fabricação de marcas do portfólio de chás, isotônicos e sucos passa a ser absorvida por engarrafadores parceiros e redes terceirizadas.

Segundo a corporação, a decisão integra um programa de revisão de portfólio e eficiência industrial, sem relação com o desempenho financeiro global da companhia.

Operações no Brasil

As alterações industriais restringem-se aos mercados onde os processos de reestruturação foram anunciados.

A operação do Sistema Coca-Cola no Brasil mantém o cronograma regular de produção e distribuição, com atuação conjunta dos fabricantes locais licenciados.

Não há previsões de reflexos nas plantas fabris brasileiras decorrentes desta medida específica.

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