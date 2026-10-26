Com dívida de R$ 827 milhões, Ri Happy vende brinquedos por menos de R$ 50

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A Ri Happy, uma das principais redes de brinquedos do Brasil, enfrenta um desafio financeiro de R$ 827,4 milhões em dívidas. Em meio à tentativa de reorganizar as contas, a rede anunciou um mega saldão com até 60% de desconto, que reúne brinquedos por menos de R$ 50, além de marcas conhecidas como Lego, Barbie e Hot Wheels, por menos de R$ 100 e R$ 150.

Controlado pela BluSun Capital Partners, o grupo apresentou à Justiça de São Paulo um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar os débitos. A situação financeira, porém, não significa que as lojas tenham deixado de funcionar. Segundo informações divulgadas pela companhia, as operações físicas e digitais seguem normalmente.

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Chamada de "Liquida da Diversão", a promoção acontece no site e lojas Ri Happy, até 31 de outubro ou enquanto durarem os estoques.

Opções de brinquedos por menos de R$ 50

Entre os produtos do mega saldão da Ri Happy, há jogos, brinquedos de montar, bonecas e itens para brincadeiras em família por menos de R$ 50.

Confira alguns dos brinquedos anunciados na promoção:

Jogo de cartas Uno Original: de R$ 29,99 por R$ 14,99;

de R$ 29,99 por R$ 14,99; Massa de modelar Play-Doh Festa do Hambúrguer: de R$ 79,99 por R$ 28,99;

de R$ 79,99 por R$ 28,99; Jogo de tabuleiro Mercado da Bola: de R$ 99,99 por R$ 39,99;

de R$ 99,99 por R$ 39,99; Mini jogo Genius para Viagem: de R$ 89,99 por R$ 45,99;

de R$ 89,99 por R$ 45,99; LEGO City Brick Rides — Caminhão da Polícia: de R$ 99,99 por R$ 47,99;

de R$ 99,99 por R$ 47,99; Mini boneca Disney Princesas: de R$ 69,99 por R$ 32,99;

Lego por menos de R$ 150

Os conjuntos de Lego aparecem entre as opções de brinquedos de montar com valores abaixo de R$ 150 no catálogo promocional. A seleção inclui modelos inspirados em filmes, personagens e veículos.

LEGO Minecraft — A Batalha de Lava no Nether: de R$ 99,99 por R$ 51,99;

de R$ 99,99 por R$ 51,99; LEGO Creator — Ônibus Espacial: de R$ 99,99 por R$ 86,99;

de R$ 99,99 por R$ 86,99; LEGO Super Heroes Marvel — Robô do Homem-Aranha vs. Anti-Venom: de R$ 149,99 por R$ 98,99;

de R$ 149,99 por R$ 98,99; LEGO Minecraft — A Casa Porco Bebê: de R$ 199,99 por R$ 138,99;

de R$ 199,99 por R$ 138,99; LEGO Super Heroes Marvel — Homem de Ferro com Motocicleta e o Hulk: de R$ 179,99 por R$ 128,99;

de R$ 179,99 por R$ 128,99; LEGO City Great Vehicles — Caminhão de Hambúrgueres: de R$ 229,99 por R$ 128,99;

LEGO Botanicals — Flores de Cerejeira: de R$ 179,99 por R$ 114,99.

de R$ 179,99 por R$ 114,99. LEGO City Brick Rides — Caminhão da Polícia: de R$ 99,99 por R$ 47,99;

Jogos de tabuleiro por menos de R$ 100

Os jogos de tabuleiro também aparecem na lista de produtos com desconto, com opções para diferentes idades e estilos de brincadeira, com preços promocionais inferiores a R$ 100.

Hamburgueria Maluca, da Grow: de R$ 79,99 por R$ 36,99;

de R$ 79,99 por R$ 36,99; Pula Macaco, da Estrela: de R$ 89,99 por R$ 41,99;

de R$ 89,99 por R$ 41,99; Combate, da Estrela: de R$ 99,99 por R$ 44,99;

de R$ 99,99 por R$ 44,99; Bloqueio, da Grow: de R$ 89,99 por R$ 42,99;

de R$ 89,99 por R$ 42,99; Fórmula Turbo, da Grow: de R$ 79,99 por R$ 34,99;

de R$ 79,99 por R$ 34,99; Batalha Naval, da Grow: de R$ 129,99 por R$ 57,99;

de R$ 129,99 por R$ 57,99; Detetive com App, da Estrela: de R$ 149,99 por R$ 67,99;

de R$ 149,99 por R$ 67,99; Banco Imobiliário, da Estrela: de R$ 199,99 por R$ 98,99.

Brinquedos para meninas por menos de R$ 100

A seleção de brinquedos voltados ao público infantil feminino inclui acessórios, itens de desenho, produtos de personagens conhecidos e opções de brincadeira criativa, por menos de R$100.

Conjunto Aplicador de Miçangas — Cabelos Estilosos: de R$ 69,99 por R$ 45,99;

de R$ 69,99 por R$ 45,99; Projetor de Desenhos Barbie: de R$ 179,99 por R$ 70,99;

de R$ 179,99 por R$ 70,99; Notebook Infantil Disney Princesas: de R$ 99,99 por R$ 58,99;

de R$ 99,99 por R$ 58,99; Conjunto de Massa de Modelar Disney Minnie — Doceria: de R$ 69,99 por R$ 33,99;

de R$ 69,99 por R$ 33,99; Figura de Vinil Disney Stitch para Pintar: de R$ 69,99 por R$ 50,99;

de R$ 69,99 por R$ 50,99; Maleta Fashion Beauty 2 em 1 com 21 Acessórios: de R$ 89,99 por R$ 81,99.

Barbie por até R$ 150

As bonecas e os conjuntos da Barbie também fazem parte das opções registradas no saldão da Ri Happy. Entre os produtos, há modelos individuais e brinquedos acompanhados de acessórios, com opções por menos de R$ 30.

Boneca Barbie Fashion and Beauty: de R$ 39,99 por R$ 27,99;

de R$ 39,99 por R$ 27,99; Barbie Sereia Básica Negra: de R$ 79,99 por R$ 69,99;

de R$ 79,99 por R$ 69,99; Conjunto Barbie Piscina: de R$ 179,99 por R$ 119,99;

de R$ 179,99 por R$ 119,99; Barbie Chelsea — Festa de Cachorrinhos: de R$ 219,99 por R$ 146,99.

Brinquedos para meninos por menos de R$ 100



Entre os itens disponíveis no mega saldão da Ri Happy, há brinquedos de ação, carrinhos e produtos inspirados em personagens adorados pelo público infantil masculino, com opções por menos de R$ 50.

Carrinho com Controle Remoto Marvel Homem-Aranha — Veículo Acrobata: de R$ 129,99 por R$ 97,99;

de R$ 129,99 por R$ 97,99; Lançador de Água Nerf Super Soaker Torrent: de R$ 59,99 por R$ 31,99;

de R$ 59,99 por R$ 31,99; Mini Playset Patrulha Canina Chase — Lançador de Veículo: de R$ 99,99 por R$ 47,99;

de R$ 99,99 por R$ 47,99; Carro de Corrida Hot Wheels Sprint 1:24 RC: de R$ 79,99 por R$ 45,99.

Hot Wheels por até R$ 100

A linha Hot Wheels reúne pistas e carrinhos que aparecem entre as opções com preços inferiores a R$ 100 durante a promoção da RI Happy.

Pista Hot Wheels City — Downtown: de R$ 149,99 por R$ 98,99;

de R$ 149,99 por R$ 98,99; Pista Hot Wheels City — Loja de Doces: de R$ 149,99 por R$ 98,99;

Pista Hot Wheels Action — Acrobacias: de R$ 169,99 por R$ 90,99;

Por que a Ri Happy tenta renegociar R$ 827 milhões?

O pedido de recuperação extrajudicial foi apresentado para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas e envolve seis empresas do grupo: Ri Happy, PBKids, Partout, New Toys, Brincar e Divertudo.

A companhia atribui as dificuldades financeiras a uma combinação de fatores, entre eles os efeitos da pandemia, os juros elevados, as mudanças nos hábitos de consumo e a concorrência de produtos vendidos por plataformas internacionais.

A empresa já havia renegociado aproximadamente R$ 292 milhões em dívidas bancárias em 2023. Segundo os documentos apresentados no processo, o custo anual do serviço da dívida chegou a cerca de R$ 70 milhões, pressionando o caixa.

O pedido também ocorre em um momento decisivo para o varejo. A Black Friday e o Natal concentram uma parcela importante das vendas de brinquedos, e o abastecimento das lojas exige recursos para a compra antecipada de mercadorias.

A mudança de controle para a BluSun Capital Partners não elimina automaticamente os compromissos financeiros. A renegociação busca reorganizar os pagamentos, mas não garante, por si só, crédito novo para a aquisição de estoques.