Concessão da FCA: entidades veem risco de isolamento da Bahia; entenda

Os representantes do setor produtivo da bancada baiana na Câmara dos Deputados apontaram, por meio de nota pública, preocupação com os riscos do processo de renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), que não contempla a manutenção dos trechos baianos por parte da concessionária – VLI Logística –, o que poderá levar ao isolamento logístico da Bahia.

O texto cita desinteresse da VLI em operar a malha ferroviária baiana. Diante da situação, os representantes pedem ao Governo Federal compromissos no âmbito econômico.

O documento é assinado pela Assembleia Legislativa da Bahia, pela Bancada Baiana na Câmara, Cofic, Faeb, Fecomércio-BA, Fecomérciários-BA, Fieb, entre outras entidades e sindicatos do setor produtivo. Confira os pontos destacados ao Executivo Federal:

I. Manter a operação do trecho de Corinto (MG) a Campo Formoso (BA), enquanto não houver um novo operador, pois os usuários cativos da ferrovia não podem ficar desassistidos;

II. Destinar recursos para investimentos na modernização da malha baiana da FCA, eliminando seus principais gargalos para a operação, interferências urbanas, a exemplo da passagem pela ponte Dom Pedro II, na travessia de Cachoeira a São Félix, bem como curvas e rampas acentuadas, problemas típicos de um traçado concebido no século XIX. Entre os investimentos necessários, destaca-se a necessidade de conexão da FCA com a FIOL, na altura de Brumado, permitindo que as cargas do sudoeste e oeste baiano cheguem aos portos da Baía de Todos os Santos, até que o Porto Sul esteja em operação;

III. Estruturar uma Parceria Público-Privada (PPP) para operar a malha ferroviária baiana da FCA em novos moldes de competitividade, com eficiência e custos compatíveis.

Os representates ainda afirmam que É preciso mudar o perfil atual da matriz de transporte da Bahia, quase integralmente dependente do modal rodoviário. "As ferrovias aumentam a viabilidade do transporte de cargas em curso mais longo, reduzem custos e melhoram a sustentabilidade ambiental".