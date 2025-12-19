Concorrente da Heineken investiu R$ 1 bilhão em nova fabrica brasileira

Ambev inaugura fábrica de vidro no Paraná - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A Ambev inaugurou uma nova fábrica de vidro em Carambeí, no Paraná, após investir cerca de R$ 1 bilhão no projeto. A unidade faz parte de uma estratégia mais ampla da companhia para fortalecer sua atuação no segmento de cervejas premium, área em que trava uma disputa direta com a Heineken no mercado brasileiro.

Com a nova fábrica em operação, a empresa passa a produzir 60% do vidro que utiliza em suas embalagens. Antes, esse percentual era de 44%, o que demonstra um avanço importante na autonomia produtiva da companhia.

Produção de milhões de garrafas e geração de empregos

Segundo informações do Diário da Região, a fábrica tem capacidade para produzir até 600 milhões de garrafas verdes por ano, utilizadas principalmente pelas marcas Spaten e Stella Artois. Cada linha de produção opera a uma velocidade média de 450 garrafas por minuto.

O processo produtivo utiliza atualmente cerca de 40% de vidro reciclado, com a meta de alcançar 80% até o próximo ano. Além do impacto industrial, a nova unidade também impulsionou a economia local, gerando aproximadamente 400 empregos diretos e indiretos na região.

Segmento premium cresce e Ambev assume liderança

A Ambev destaca que o mercado de cervejas premium vem apresentando crescimento consistente, especialmente em embalagens do tipo long neck. No terceiro trimestre deste ano, o segmento premium da companhia registrou um avanço de 15% na comparação anual.

Com esse desempenho, a empresa superou a concorrência e assumiu a liderança do setor no Brasil, deixando a Heineken para trás. Atualmente, fazem parte do portfólio premium da Ambev os rótulos Corona, Stella Artois, Original e Spaten.

A fortuna por trás da gigante da cerveja

Um dos fundadores da Ambev é Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil. A trajetória do empresário começou no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, quando adquiriu a cervejaria Brahma ao lado de um grupo de sócios.

Posteriormente, a Brahma se fundiu com a Antarctica, dando origem à Ambev, que mais tarde se uniu à belga Interbrew. De acordo com a revista Forbes, Lemann possui uma fortuna estimada em R$ 88 bilhões, ocupando a terceira posição entre os brasileiros mais ricos.