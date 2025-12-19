Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Concorrente da Heineken investiu R$ 1 bilhão em nova fabrica brasileira

Nova unidade recebeu investimento de R$ 1 bilhão e reforça disputa no mercado de cervejas premium

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

19/12/2025 - 19:26 h | Atualizada em 22/12/2025 - 15:50
Ambev inaugura fábrica de vidro no Paraná
Ambev inaugura fábrica de vidro no Paraná -

A Ambev inaugurou uma nova fábrica de vidro em Carambeí, no Paraná, após investir cerca de R$ 1 bilhão no projeto. A unidade faz parte de uma estratégia mais ampla da companhia para fortalecer sua atuação no segmento de cervejas premium, área em que trava uma disputa direta com a Heineken no mercado brasileiro.

Com a nova fábrica em operação, a empresa passa a produzir 60% do vidro que utiliza em suas embalagens. Antes, esse percentual era de 44%, o que demonstra um avanço importante na autonomia produtiva da companhia.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Produção de milhões de garrafas e geração de empregos

Segundo informações do Diário da Região, a fábrica tem capacidade para produzir até 600 milhões de garrafas verdes por ano, utilizadas principalmente pelas marcas Spaten e Stella Artois. Cada linha de produção opera a uma velocidade média de 450 garrafas por minuto.

O processo produtivo utiliza atualmente cerca de 40% de vidro reciclado, com a meta de alcançar 80% até o próximo ano. Além do impacto industrial, a nova unidade também impulsionou a economia local, gerando aproximadamente 400 empregos diretos e indiretos na região.

Leia Também:

Bahia ganhará duas novas refinarias de petróleo e gás em 2026
Região Metropolitana ganhará shopping de R$ 660 milhões com 250 lojas
Após boicote de bolsonaristas, ações de dona da Havaianas cai 3%
Bolsa Família 2026: veja a previsão de valores e datas de pagamentos

Segmento premium cresce e Ambev assume liderança

A Ambev destaca que o mercado de cervejas premium vem apresentando crescimento consistente, especialmente em embalagens do tipo long neck. No terceiro trimestre deste ano, o segmento premium da companhia registrou um avanço de 15% na comparação anual.

Com esse desempenho, a empresa superou a concorrência e assumiu a liderança do setor no Brasil, deixando a Heineken para trás. Atualmente, fazem parte do portfólio premium da Ambev os rótulos Corona, Stella Artois, Original e Spaten.

A fortuna por trás da gigante da cerveja

Um dos fundadores da Ambev é Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil. A trajetória do empresário começou no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, quando adquiriu a cervejaria Brahma ao lado de um grupo de sócios.

Posteriormente, a Brahma se fundiu com a Antarctica, dando origem à Ambev, que mais tarde se uniu à belga Interbrew. De acordo com a revista Forbes, Lemann possui uma fortuna estimada em R$ 88 bilhões, ocupando a terceira posição entre os brasileiros mais ricos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ambev brasil economia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ambev inaugura fábrica de vidro no Paraná
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Ambev inaugura fábrica de vidro no Paraná
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Ambev inaugura fábrica de vidro no Paraná
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Ambev inaugura fábrica de vidro no Paraná
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x