Conta de luz mais barata? Veja como conseguir desconto de até 100%

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Mais de 300 mil famílias baianas correm o risco de perder o desconto na conta de luz por falta de atualização cadastral. O benefício faz parte da Tarifa Social de Energia Elétrica, programa do Governo Federal que oferece abatimentos de até 100% na fatura para famílias de baixa renda.



O prazo para regularizar as informações termina em 31 de dezembro. Atualmente, cerca de 16 milhões de famílias são atendidas pelo programa em todo o país.

Na Bahia, segundo levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), 304,9 mil beneficiários atendidos pela Neoenergia Coelba apresentam pendências cadastrais e podem deixar de receber o desconto caso não regularizem a situação.

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Como conseguir desconto de até 100% na conta de luz?

A Tarifa Social oferece descontos de acordo com o consumo mensal de energia. Famílias que utilizam até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês podem ter isenção total da tarifa referente à energia consumida.



Entretanto, a fatura ainda pode apresentar cobranças como ICMS e contribuição de iluminação pública.





Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa.



O titular da conta de energia também precisa fazer parte da família cadastrada, e o município informado na conta deve ser o mesmo registrado no cadastro social.