Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

CONEXÕES PROFISSIONAIS

Empreendedores baianos promovem imersão voltada ao mercado de comunicação

Evento reúne 200 profissionais de comunicação

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Registro da 2ª Edição do evento
Registro da 2ª Edição do evento - Foto: Divulgação

O Hotel da Bahia by Wish recebe, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a terceira edição da Imersão Be.Social, evento voltado para profissionais de comunicação e social media, com foco em conteúdo prático, tendências de mercado e networking.

O evento também oferece a oportunidade de troca direta com especialistas do setor. A iniciativa é idealizada pelos publicitários e empreendedores baianos Geovana Andrade, especialista em branding e carreira, membro da Forbes Black e fundadora da agência Branding2B, e Matheus Henrique, especialista em marketing de influência e fundador da Agência SPITTI.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O projeto busca descentralizar o acesso a oportunidades no mercado de comunicação, fortalecendo a atuação de profissionais nordestinos no setor digital.

Leia Também:

ECONOMIA

Google vai pagar a quem usar menos energia elétrica
Google vai pagar a quem usar menos energia elétrica imagem

ECONOMIA

Inflação cai em Salvador: descubra o que pesou no seu bolso neste mês
Inflação cai em Salvador: descubra o que pesou no seu bolso neste mês imagem

ECONOMIA

Leilão das Casas Bahia tem fogões a partir de R$ 282; veja
Leilão das Casas Bahia tem fogões a partir de R$ 282; veja imagem

A terceira edição traz novidades, como o local do evento e a presença de participantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Segundo Geovana Andrade, a proposta é estimular conexões e trocas culturais entre os participantes.

"Queremos trazer o pessoal que vem de outros estados, como Rio, São Paulo e Pernambuco, e também participantes do interior da Bahia para que tenham esse contato direto com a arte de Salvador. A ideia é entregar não só o conhecimento, mas esse intercâmbio cultural, aproveitando inclusive a estrutura do Hotel Wish, que já conta com várias esculturas e obras importantes para a cidade", destaca a sócia do projeto.

Mais informações estão disponíveis no site oficial e no Instagram @imersaobesocial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

marketing Networking

Relacionadas

Mais lidas