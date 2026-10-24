Empreendedores baianos promovem imersão voltada ao mercado de comunicação

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O Hotel da Bahia by Wish recebe, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a terceira edição da Imersão Be.Social, evento voltado para profissionais de comunicação e social media, com foco em conteúdo prático, tendências de mercado e networking.

O evento também oferece a oportunidade de troca direta com especialistas do setor. A iniciativa é idealizada pelos publicitários e empreendedores baianos Geovana Andrade, especialista em branding e carreira, membro da Forbes Black e fundadora da agência Branding2B, e Matheus Henrique, especialista em marketing de influência e fundador da Agência SPITTI.

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O projeto busca descentralizar o acesso a oportunidades no mercado de comunicação, fortalecendo a atuação de profissionais nordestinos no setor digital.

A terceira edição traz novidades, como o local do evento e a presença de participantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Segundo Geovana Andrade, a proposta é estimular conexões e trocas culturais entre os participantes.

"Queremos trazer o pessoal que vem de outros estados, como Rio, São Paulo e Pernambuco, e também participantes do interior da Bahia para que tenham esse contato direto com a arte de Salvador. A ideia é entregar não só o conhecimento, mas esse intercâmbio cultural, aproveitando inclusive a estrutura do Hotel Wish, que já conta com várias esculturas e obras importantes para a cidade", destaca a sócia do projeto.

Mais informações estão disponíveis no site oficial e no Instagram @imersaobesocial.