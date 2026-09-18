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GRUPO RFK

Fábrica no Brasil investe R$ 400 milhões e projeta 10 mil novas vagas

Aporte milionário financia nova unidade industrial que expande o mercado e gera novas oportunidades

Jair Mendonça Jr
Por
Grupo RFK
Grupo RFK - Foto: Divulgação

Uma unidade industrial do Grupo RFK iniciou operações em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, após aporte financeiro de R$ 400 milhões. A estrutura foi inaugurada no dia 21 de julho de 2026.

O projeto industrial contempla a produção diária de mais de 2 milhões de unidades de bebidas, distribuídas entre latas, garrafas PET e recipientes de vidro.

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Empregos e impacto econômico

A planta fabril começou a operar com 300 postos de trabalho diretos. O impacto na cadeia produtiva indireta é estimado em até 10.000 vagas. Esse cálculo abrange setores de fornecimento de matéria-prima, fabricação de embalagens, transporte, distribuição e comercialização.

O Paraná registrou saldo positivo de 69.638 empregos formais entre janeiro e julho de 2026, segundo dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Como se candidatar às vagas

Profissionais interessados em oportunidades nas áreas operacional, técnica e administrativa da unidade podem enviar currículos pelos canais oficiais de recrutamento da empresa:

  • Página oficial de seleção: os processos seletivos são centralizados na plataforma de recrutamento do Grupo RFK.
  • Plataformas de emprego: vagas abertas para a planta de São José dos Pinhais também são divulgadas em portais profissionais de recrutamento.

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