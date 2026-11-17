O Grupo Boticário suspendeu por tempo indeterminado o projeto de construção de uma fábrica de R$ 1,8 bilhão em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Anunciada em agosto de 2024, a unidade tinha previsão de começar a operar em 2028 e ampliar em 50% a capacidade produtiva da companhia, com expectativa de gerar 800 empregos diretos.

A mudança de planos foi comunicada pela empresa em nota. Segundo o grupo, a decisão foi discutida ao longo de 2026 e está relacionada à prioridade de otimizar a estrutura industrial que já está em funcionamento.

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“O Grupo Boticário informa que atualizou o cronograma de expansão do projeto fabril em Pouso Alegre/MG, optando por suspendê-lo por tempo indeterminado. A empresa, neste momento, decidiu pela otimização do seu ecossistema industrial já existente”, informou a companhia a EXAME..

A suspensão coloca em espera um dos maiores investimentos industriais anunciados pelo grupo nos últimos anos. A empresa, dona de marcas como O Boticário, Eudora, Vult, Quem Disse, Berenice? e Truss, não apresentou uma nova previsão para a retomada do projeto nem detalhou os impactos financeiros da decisão.

Fábrica do Boticário previa 800 empregos em Minas Gerais



O investimento em Pouso Alegre fazia parte da estratégia de expansão industrial do Grupo Boticário. A localização foi escolhida para aproximar a produção dos principais mercados consumidores do país e ampliar a capacidade de atendimento às diferentes marcas da companhia.

Em agosto de 2024, o então vice-presidente do conselho do grupo, Artur Grynbaum, explicou a importância estratégica da unidade.

“Ela vai dar conta dos planos futuros, mas principalmente nos deixar num ponto central e ainda mais perto dos consumidores”, afirmou na ocasião.

A proposta previa uma estrutura de produção compartilhada, capaz de atender às diferentes marcas do portfólio. Naquele momento, o grupo já mantinha fábricas em Camaçari, na Bahia, e em São José dos Pinhais, no Paraná, além de uma unidade incorporada após a aquisição da Truss, no interior de São Paulo.

O anúncio ocorreu em um período de forte expansão da companhia. Entre 2021 e 2023, as vendas ao consumidor avançaram 70%, alcançando R$ 30,8 bilhões. A ampliação da estrutura industrial era apontada como uma das medidas necessárias para sustentar o crescimento.

As negociações para instalar a fábrica em Minas Gerais começaram em 2023, com participação da Invest Minas, agência estadual de promoção de investimentos. O órgão auxiliou na escolha do terreno e em questões relacionadas ao licenciamento ambiental.

Projeto já tinha terreno e serviços de terraplanagem

A construção da unidade chegou a avançar para além da fase de planejamento. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Pouso Alegre, o Grupo Boticário adquiriu uma área para receber a fábrica e realizou serviços de terraplanagem no terreno.

Outro movimento relacionado ao investimento ocorreu no fim de 2025. Na ocasião, a companhia anunciou a captação de R$ 2 bilhões por meio de títulos de dívida vinculados a compromissos de sustentabilidade.

Desse total, R$ 375 milhões foram associados ao Programa Eco Invest Brasil para financiar parte da construção da unidade mineira. O projeto também previa padrões de eficiência energética e a busca por certificação ambiental.

Apesar dos avanços, a suspensão por tempo indeterminado interrompe o cronograma inicialmente anunciado. A empresa não informou quanto já foi efetivamente desembolsado na implantação da fábrica.

Por que o Boticário suspendeu a construção?

A justificativa apresentada pelo Grupo Boticário é a mudança de prioridade na estratégia industrial. Em vez de avançar com uma nova unidade, a companhia pretende aproveitar melhor a capacidade e os recursos das fábricas existentes.

O movimento acompanha uma estratégia de eficiência que já vinha sendo sinalizada pela direção da empresa.

Em agosto de 2026, o CEO Fernando Modé indicou que a companhia entrava em uma nova etapa, depois de um período de crescimento acelerado.

“Nesse momento em que o mercado está um pouco mais estacionado, a gente pode apertar alguns parafusos”, afirmou o executivo a EXAME.

A estratégia prevê ganhos de produtividade, redução de custos e maior integração das operações. A intenção é melhorar o aproveitamento da estrutura construída nos últimos anos antes de iniciar uma nova fase de expansão.

Em 2025, o Grupo Boticário alcançou R$ 38,1 bilhões em vendas ao consumidor, crescimento de aproximadamente 7% em relação ao ano anterior. O indicador representa o volume de produtos comercializados ao consumidor final, e não o faturamento contábil da companhia.

Na mesma entrevista, Modé afirmou que o ciclo de eficiência deveria durar pelo menos três anos, com investimentos em tecnologia, integração de sistemas e aprimoramento das previsões de demanda.