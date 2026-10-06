Gigante de internet entra em recuperação com dívida de R$ 9,9 bilhões

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A gigante britânica de telecomunicações BT comprou a rival TalkTalk por cerca de £ 400 milhões (R$ 2,6 bilhões) após a empresa entrar em administração. O acordo foi fechado nesta segunda-feira, 5, e busca garantir a continuidade dos serviços para cerca de 2,5 milhões de clientes.

A aquisição ocorreu depois de um longo processo de venda da TalkTalk, que acumulava aproximadamente £ 1,5 bilhão ( R$ 9,9 bilhões) em dívidas e não conseguiu encontrar um comprador para o negócio.

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A situação chegou a preocupar o governo britânico, diante do risco de interrupção de serviços utilizados por consumidores, empresas e setores considerados essenciais.

Empresa entrou em administração

A TalkTalk foi colocada em administração pela consultoria Alvarez & Marsal e, logo depois, vendida para a BT.

Com o negócio, a companhia britânica também assumiu a operação sem dívidas da TalkTalk Telecommunications Limited e da PlatformX Communications Limited.

A BT informou que a aquisição representa um impacto total em dinheiro estimado em cerca de £ 400 milhões (R$ 2,6 bilhões) no ano fiscal de 2027, considerando o valor da operação e outros custos relacionados.

A expectativa é de que cerca de 900 empregos sejam protegidos com a compra.

Risco para milhões de clientes

A preocupação com um possível colapso da TalkTalk foi um dos fatores que levaram a BT a intervir.

A empresa tinha aproximadamente 1,5 milhão de clientes de varejo e 1 milhão de clientes atacadistas no Reino Unido. Entre as conexões atendidas estão serviços ligados a saúde, emergência, defesa, educação, transporte, bancos e governo.

Em comunicado, a diretora-executiva da BT, Allison Kirkby, afirmou que a aquisição foi considerada a única alternativa viável para manter milhões de clientes conectados.

Segundo ela, a prioridade imediata será estabilizar a TalkTalk e garantir uma espécie de rede de segurança para famílias e empresas que dependem dos serviços da companhia.

Governo acelerou análise do acordo

Em condições normais, a operação poderia passar por uma análise mais rigorosa dos órgãos reguladores e até ser barrada por questões de concorrência.

Diante da situação da TalkTalk, porém, a ministra da Cultura britânica, Lisa Nandy, emitiu um aviso de intervenção que permite considerar, além da concorrência, o impacto da operação sobre o interesse público.

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) recebeu a determinação de apresentar um relatório sobre a concorrência até 19 de outubro. Depois disso, o governo deverá avaliar questões como saúde pública e continuidade dos serviços de banda larga.

A reguladora de telecomunicações Ofcom também afirmou que vê com bons olhos uma solução comercial que proteja os clientes e mantenha serviços de comunicação considerados críticos.

Concorrente critica compra pela BT



A aquisição, no entanto, não foi bem recebida por todos no mercado.

A Virgin Media, concorrente da BT e responsável pela segunda maior rede do Reino Unido, criticou o acordo e afirmou que a operação levanta preocupações sobre o processo concorrencial.

A empresa defendeu que as regras não deveriam ser flexibilizadas para permitir que a TalkTalk fosse transferida para a BT sem um processo adequado e disse que pretende levar suas preocupações ao governo e aos reguladores.

O governo britânico respondeu que a operação ocorreu em “circunstâncias excepcionais”, devido aos riscos que uma eventual falência da TalkTalk poderia representar para serviços públicos.

BT compra rival TalkTalk por £ 400 milhões - Foto: Divulgação

TalkTalk acumulava dificuldades



Criada em 2003 pela varejista Carphone Warehouse, a TalkTalk chegou a ter mais de 4 milhões de clientes quando foi listada separadamente, em 2010.

A empresa também enfrentou problemas ao longo dos anos. Em 2015, sua reputação foi afetada por um grande ataque cibernético.

Em 2021, a companhia foi comprada pela Toscafund Asset Management por £ 1,1 bilhão (R$ 6,8 bilhões), com apoio do fundador da Carphone, Charles Dunstone. Mais tarde, a norte-americana Ares Management se tornou uma das principais investidoras.

Nos 12 meses anteriores à aquisição pela BT, a TalkTalk registrou receita de £ 1,2 bilhão (R$ 7,9 bilhões), mas seguia operando com perdas.

Para o analista de telecomunicações Kester Mann, da FDM CCS Insight, a situação representa o fim de uma trajetória difícil para uma das empresas de banda larga mais conhecidas do Reino Unido.

O que acontece agora?

A BT e a TalkTalk devem continuar operando separadamente enquanto a transação passa pela análise regulatória.

A BT confirmou que Clive Selley, ex-chefe da Openreach, ficará responsável pelo planejamento da estabilização e integração da aquisição.

A companhia também manteve suas projeções financeiras para o ano fiscal de 2027, sem considerar os efeitos da compra da TalkTalk.

Após a conclusão do processo regulatório, a BT espera integrar gradualmente os negócios e aproveitar possíveis sinergias da operação.