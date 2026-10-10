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Governo paga até R$ 5,4 mil por mês para brasileiros estudarem neste país

Programa abre caminho para brasileiros estudarem de graça e receberem auxílio

Bianca Carneiro
Por
Governo oferece bolsas para brasileiros de até 34 anos
Governo oferece bolsas para brasileiros de até 34 anos - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Brasileiros interessados em estudar no Japão podem concorrer a bolsas integrais oferecidas pelo governo japonês, com auxílio mensal que pode chegar a R$ 5.400. O programa contempla diferentes níveis de formação e inclui benefícios como passagens aéreas, isenção de taxas acadêmicas e aulas de japonês.

As oportunidades são disponibilizadas anualmente pelo Ministério da Educação do Japão, por meio do programa MEXT. Ao todo, são seis modalidades de bolsas, destinadas a estudantes, pesquisadores e professores que desejam desenvolver sua formação acadêmica no país asiático.

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Os valores mensais variam entre 117 mil e 143 mil ienes, equivalentes a aproximadamente R$ 4.400 e R$ 5.400, conforme a cotação utilizada. Os participantes também passam por um curso intensivo de língua japonesa durante os seis primeiros meses.

Quem pode concorrer às bolsas?

O programa MEXT oferece oportunidades em seis categorias: graduação, pós-graduação voltada à pesquisa, escola técnica superior, curso profissionalizante, treinamento para professores e língua e cultura japonesa.

As condições para participar variam conforme a modalidade escolhida.

Para a graduação, é necessário ter concluído o ensino médio e possuir até 24 anos. A formação tem duração de cinco anos, mas pode chegar a sete nos cursos de medicina, odontologia e veterinária.

Já os interessados em realizar mestrado ou doutorado precisam ter concluído o ensino superior e respeitar o limite de 34 anos. Nessa modalidade, o período da bolsa varia de dois a três anos.

Além da ajuda financeira, os selecionados recebem apoio para custear a viagem ao Japão e ficam dispensados do pagamento de taxas acadêmicas.

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Quando começam as inscrições?

Os brasileiros que desejam participar das próximas seleções devem ficar atentos ao calendário previsto para 2027.

A expectativa é que o processo seletivo para graduação com ingresso em 2028 tenha início em junho de 2027. Para as bolsas de pós-graduação de 2028, a previsão é que as inscrições sejam abertas em abril do mesmo ano.

As candidaturas podem ser realizadas presencialmente ou enviadas pelos Correios à Embaixada do Japão, em Brasília, ou aos consulados japoneses, de acordo com a região de residência do candidato.

Os editais, com as regras e orientações para cada modalidade, são disponibilizados nos canais oficiais da representação diplomática japonesa no Brasil.

O programa já contemplou estudantes de diferentes estados brasileiros. Em abril de 2026, dois selecionados, um do Maranhão e outro do Pará, viajaram ao Japão para estudar com o financiamento do MEXT.

Como participar do programa MEXT?

Para acompanhar as oportunidades, os candidatos devem consultar os editais publicados pela Embaixada do Japão e pelos consulados responsáveis por sua região.

As informações sobre exigências acadêmicas, documentação e etapas de seleção são divulgadas nos processos seletivos de cada modalidade.

Confira as principais informações:

  • Programa: MEXT, do Ministério da Educação do Japão.
  • Graduação: candidatos com até 24 anos e ensino médio completo, com previsão de edital em junho de 2027.
  • Pós-graduação: candidatos com até 34 anos e graduação concluída, com previsão de edital em abril de 2027.
  • Auxílio mensal: de 117 mil a 143 mil ienes, aproximadamente R$ 4.400 a R$ 5.400.
  • Benefícios: passagens aéreas, isenção de taxas acadêmicas e curso intensivo de japonês.
  • Inscrições: presencialmente ou por correspondência, na Embaixada do Japão ou nos consulados responsáveis.
  • Site oficial: Embaixada do Japão no Brasil.
  • Endereço da embaixada: SES Quadra 811, Lote 39, Brasília.
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Japão

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