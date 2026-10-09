Conta de luz puxa inflação e encerra quedas de preços em Salvador

A conta de luz foi uma das responsáveis pela alta de preços na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em setembro. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

A inflação de setembro ficou em 0,74% na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A alta média de preços acontece após dois meses de quedas (deflação): -0,32% em julho e -0,59% em agosto.

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O que ficou mais caro?

Habitação foi o grupo que puxou a alta no mês, com 2,50%, também exerceu a maior pressão inflacionária na região, em setembro, após três meses seguidos de deflação. A energia elétrica residencial chegou a 9,06% em setembro.

O aumento se deu por conta do fim da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de agosto.

Entre os sete dos nove grupos de produtos e serviços que compõem o IPCA que ficaram mais caros está Transportes, com 0,88%, e que tiveram apenas o quarto maior aumento, mas exerceram a segunda maior pressão inflacionária na RMS no mês, por conta do peso que têm nas despesas das famílias. O grupo também voltou a apresentar alta média de preços, após dois meses de deflação.

A passagem aérea também teve alta significativa, com 18,29%. Foi o item que, individualmente, mais contribuiu para o resultado do grupo. Por outro lado, a gasolina (-0,37%) registrou queda e ajudou a diminuir a alta média dos transportes.

Grupo com o maior peso no consumo das famílias na RMS, os alimentos e bebidas (0,48%) também voltaram a ter aumento de preço em setembro, após três meses de quedas. A alta foi puxada sobretudo pelos alimentos comprados para consumo em casa (0,47%), principalmente os tubérculos, raízes e legumes (12,14%) como:

Tomate (44,98%)

Batata-inglesa (17,98%).

Inflação em setembro

O resultado foi o mais alto para um mês de setembro na RMS em cinco anos, desde 2021, quando havia sido de 1,11%. Ainda assim, a inflação de setembro na região ficou abaixo do resultado do país como um todo (0,82%) e foi somente a 9ª maior entre os 16 locais pesquisados separadamente pelo IBGE.

Com o resultado de setembro, o IPCA da Região Metropolitana de Salvador acumula alta de 3,55% no ano de 2026. Segue a 3ª menor inflação acumulada do país, mantendo-se abaixo do índice nacional (3,95%).

Nos 12 meses encerrados em setembro, o índice acumula alta de 4,23% na RM Salvador. Voltou a acelerar (aumentar mais) frente ao registrado em agosto (quando havia sido 3,64%), mas seguiu abaixo do verificado no Brasil como um todo (4,58%), sendo o 5º menor entre os 16 locais pesquisados.