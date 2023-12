Ibovespa atinge maior patamar após decisões dos juros nos EUA e Brasil | A TARDE

O Ibovespa encerrou o pregão desta quinta-feira, 14, com o maior patamar da história e o dólar recuou em meio às expectativas de que os juros dos EUA vão começar a cair no próximo ano. No Brasil, o Banco Central (BC) sinalizou que vai continuar no ritmo de cortes da Selic. O principal índice da bolsa brasileira fechou com valorização de 1,06%, aos 130.842 pontos.

Antes, o melhor resultado havia sido registrado em 7 de junho de 2021, quando o pregão fechou aos 130.776 pontos. Seguindo a queda das Treasuries — papéis do título dos EUA —, o dólar fechou com perda de 0,10%, negociado a R$ 4,915

Como destaque para o saldo positivo do Ibovespa, as ações da Petrobras (PETR4) subiram apoiadas pela alta dos preços do petróleo no exterior. Os papéis da Vale (VALE3) também foram negociados em alta, mesmo com a queda dos futuros do minério de ferro na China.

Decisões de juros pelo mundo

Conforme esperado, o Federal Reserve decidiu pela manutenção das taxas entre 5,25% e 5,50% ao ano, o maior nível em 22 anos. Dezessete das 19 autoridades do BC dos EUA projetaram juros mais baixos no ano que vem e isso levou os mercados a apostarem em cortes já em março.

No Brasil, o Banco Central decidiu fazer um novo corte de 0,5 p.p. na taxa Selic, que agora está em 11,75% ao ano. Em comunicado, os diretores do Comitê de Política Monetária projetam cortes na mesma intensidades para as próximas reuniões.