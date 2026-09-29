Instituto amplia projetos de inclusão produtiva no Nordeste

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O Instituto BORA reúne mais de 70 projetos de inclusão produtiva na região Nordeste. A iniciativa integra a atuação da Ambev em parceria com a Yunus Negócios Sociais.

Do total de projetos cadastrados na plataforma nacional, que ultrapassa a marca de cento e trinta, a parcela nordestina concentra ações voltadas à geração de renda e ao desenvolvimento profissional.

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Dentre os projetos localizados na região, 21 concentram foco em empreendedorismo. Outros 13 direcionam esforços para frentes de capacitação e qualificação profissional.

As organizações sociais responsáveis pelas iniciativas identificam contextos locais para prestar apoio no desenvolvimento de negócios e na aquisição de competências técnicas.

“O BORA nasceu para ampliar a agenda de inclusão produtiva e, ao longo dos anos, deu origem a uma rede de organizações, projetos e oportunidades. Agora, damos um novo passo com o BORA Hub, que se torna Instituto para ampliar a mobilização de parceiros e recursos", explica Laura Aguiar, diretora de impacto e relações com a sociedade da Ambev.



Perfil público e frentes de atuação

A maior parte dos projetos cadastrados possui mulheres como público principal. A diversidade de organizações participantes busca criar espaços de troca, associação e financiamento mútuo para a aceleração de iniciativas produtivas.