Itaú coloca apartamentos à venda por R$ 15 mil; saiba como comprar

Siga o A TARDE no Google

O Itaú Unibanco colocou 121 imóveis em leilão, com oportunidades que começam em R$ 15 mil e descontos de até 85%. O pregão será realizado pela plataforma Zuk, de forma online, no dia 14 de setembro, a partir das 12h, no horário de Brasília.

A lista reúne imóveis de diferentes tipos, como casas, apartamentos, terrenos, lojas, salas comerciais e galpão. As propriedades estão espalhadas por 16 estados brasileiros.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os lotes, há opções por menos de R$ 20 mil e imóveis que ultrapassam R$ 1 milhão. O maior lance inicial chega a R$ 1,94 milhão.

Imóveis começam em R$ 15 mil

O menor valor encontrado no leilão é de R$ 15.360. O imóvel é um apartamento localizado no bairro Parada Lucas, no Rio de Janeiro, com desconto indicado de 85%. O lote 45 será apregoado às 12h22 do dia 14 de setembro.

Outro apartamento, em São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, tem lance inicial de R$ 18.160 e desconto indicado de 82%. O lote será chamado às 12h23.

Há ainda terrenos com valores pouco acima dos R$ 20 mil. Em Itaporanga d'Ajuda, em Sergipe, um terreno de 744 m² parte de R$ 20.880. Outro, com 774 m², tem lance inicial de R$ 23.680.

Em Timbaúba, Pernambuco, um terreno de 542,37 m² está anunciado por R$ 26.880. Já em Águas Lindas de Goiás, uma casa de 59,34 m² começa em R$ 34.400.

Entre as opções residenciais, também está uma casa de 81,3 m² em São Gonçalo, com lance inicial de R$ 54.960 e desconto indicado de 78%.

Descontos chegam a 85%



Os maiores abatimentos aparecem principalmente entre os imóveis de menor valor.

Além do apartamento de Parada Lucas, que tem desconto indicado de 85%, uma propriedade em São Gonçalo aparece com redução de 82%.

Em Tanguá, no Rio de Janeiro, uma casa de 157,19 m² tem lance inicial de R$ 102.480, com desconto indicado de 79%.

Também há uma casa no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, com lance de R$ 44.080 e redução de 70%.

Na Bahia, um terreno de 4.386 m² em Eunápolis parte de R$ 169.280, com desconto indicado de 73%.

Outras ofertas também ultrapassam a marca de 60% de redução. Uma casa de 130 m² em Maracanaú, no Ceará, tem lance inicial de R$ 120.240 e desconto indicado de 61%.

Em Fortaleza, uma casa de 100,20 m² no Conjunto Palmeiras parte de R$ 88.480, com desconto de 53%.

Já em Gravatá, Pernambuco, uma casa de 651,97 m² tem lance inicial de R$ 438 mil, com desconto indicado de 69%.

Imóvel mais caro passa de R$ 1,9 milhão

Na outra ponta da lista está uma casa localizada em Mogi das Cruzes, em São Paulo.

O imóvel fica no bairro Itapeti, possui 511,49 m² de área construída e terreno de 897 m². O lance inicial é de aproximadamente R$ 1,9 milhão, com desconto indicado de 54%.

Entre os imóveis de maior valor também aparecem dois apartamentos na capital paulista.

Um deles, no Tatuapé, tem lance inicial de R$ 937.360. Outro, localizado no Parque da Mooca, começa em R$ 948.880.

Como participar do leilão

O leilão será realizado na modalidade de “maior lance condicional”. Na prática, isso significa que o maior lance não garante automaticamente a compra.

Depois da oferta vencedora, o vendedor ainda precisa aprovar formalmente a proposta. Ele poderá aceitar ou recusar o lance.

A venda só será considerada concluída após essa manifestação oficial.

Para participar pela internet, o interessado precisa fazer cadastro e habilitação no site da Zuk. Segundo o edital, o procedimento online deve ser concluído até 12h do dia 14 de setembro.

Também existe a possibilidade de encaminhar uma proposta escrita ao leiloeiro, desde que ela seja enviada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Os horários do pregão seguem o horário local de São Paulo, que é o mesmo de Brasília.

Nem todos os imóveis podem ser parcelados

As condições de pagamento variam de acordo com cada lote.

Quando houver possibilidade de parcelamento, o interessado deverá informar a forma de pagamento junto com o valor oferecido. O edital ressalta que essa condição pode interferir na aprovação da proposta.

O material de divulgação aponta que alguns imóveis podem ser parcelados em até 78 vezes, enquanto determinados lotes possuem condições específicas para pagamento à vista.

Apesar disso, o edital estabelece que não são aceitos FGTS, financiamento imobiliário, consórcio ou cartas de créditopara a compra.

Imóveis com dívidas, propriedades rurais e aqueles cujo comprador seja ex-proprietário devem ser pagos à vista. No caso de imóveis com dívidas, há possibilidade específica prevista, desde que os respectivos ônus sejam quitados à vista.

Por isso, é necessário verificar individualmente as regras de cada lote antes de fazer qualquer oferta.

Comprador também paga comissão

Após a confirmação da venda, o comprador deverá pagar 5% de comissão ao leiloeiro, além do sinal ou do valor do imóvel, conforme a modalidade de pagamento escolhida.

O pagamento deve ser realizado na conta indicada pelo vendedor e dentro do prazo determinado no edital.

O que conferir antes de dar o lance

Os imóveis são vendidos no estado físico e documental em que se encontram. Por isso, cabe ao interessado verificar previamente as condições da propriedade antes de apresentar uma proposta.

É preciso analisar questões como conservação, características, localização e possíveis irregularidades.

Também fica sob responsabilidade do comprador tomar as providências necessárias para desocupar imóveis que estejam ocupados por locatários, arrendatários, comodatários ou invasores.

O interessado também deve verificar a existência de ações judiciais, restrições de zoneamento, regras de uso do solo e outras questões que possam afetar a propriedade.

O edital recomenda que toda a documentação disponibilizada pelo leiloeiro seja consultada antes da decisão.

Além disso, o comprador deve buscar informações complementares sobre o imóvel para evitar surpresas depois da aquisição.