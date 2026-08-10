Lanche rápido na rua: veja como o hábito pode pesar no bolso e na saúde

Um salgado no meio da manhã, um café antes de voltar ao trabalho ou algum outro tipo de lanche rápido no fim da tarde. Na correria, essas escolhas resolvem a fome sem exigir muito tempo. O problema começa quando o improviso deixa de ser exceção e passa a fazer parte da rotina.

Gastar R$ 10, R$ 15 ou R$ 20 por vez pode parecer pouco, mas a repetição ao longo das semanas pesa no orçamento. Na alimentação, acontece algo parecido: escolhas isoladas não definem a dieta, mas opções mais calóricas ou com excesso de açúcares, gorduras e sódio podem acabar ocupando mais espaço do que deveria na rotina e cobrar um preço alto no futuro.

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A proposta aqui não é te convencer a deixar de fazer lanche na rua, mas te ajudar a entender o impacto que esse hábito pode ter no bolso e na sua saúde. Nesta matéria, mostramos como fazer essa conta e reunimos, com a nutricionista Priscilla Lima, três opções de lanches práticos para preparar em casa.



Quanto o lanche rápido na rua pode pesar no orçamento?

Um gasto de R$ 15 feito eventualmente pode não fazer diferença significativa no orçamento. Repetido durante todos os dias úteis do mês, porém, chega a R$ 300.



Se o valor médio subir para R$ 20 por dia, são R$ 400 em 20 dias úteis. Em um ano, mantendo essa frequência, os gastos alcançariam R$ 3.600 e R$ 4.800, respectivamente.



*Os valores são apenas simulações, porque pode variar muito com base no lugar. A intenção do exemplo é mostrar como a frequência altera a percepção de uma despesa que, no dia a dia, parece pequena.

O impacto dos lanches escolhidos na pressa pode ser ainda maior se analisarmos com base na renda. Para quem recebe R$ 2 mil, por exemplo, gastar R$ 300 apenas com lanches equivale a 15% do salário. Por isso, é importante entender o quanto essas pequenas escolhas representam no seu orçamento.

Escolha de lanches na pressa pode impactar na saúde

A repetição também merece atenção quando o assunto é a saúde. Sem planejamento, a escolha dos lanches tende a ser guiada pelo que está disponível no momento e pela praticidade, o que pode aumentar a presença de produtos prontos e ultraprocessados na rotina.

Quando esse consumo se torna frequente, opções com maior teor de açúcares, gorduras e sódio ocupam mais espaço na alimentação do que deveriam. Esse padrão pode contribuir para o aumento do risco de problemas como obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, recomenda que alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias sejam a base da alimentação, enquanto os ultraprocessados devem ser evitados. Por isso, é importante sempre observar com atenção o que está sendo consumido e com qual frequência.

Lanche mais calórico é necessariamente mais prejudicial?

Não devemos avaliar um lanche apenas pela quantidade de calorias. O valor energético, a composição dos alimentos e a quantidade consumida precisam ser considerados, assim como as necessidades individuais.

3 opções de lanches rápidos indicadas por nutricionista

Para quem quer reduzir o improviso durante a semana, a nutricionista Priscilla Lima separou três opções práticas de lanches que podem ser preparados em casa e levados para o trabalho, faculdade ou outros compromissos. Confira:

Kibe de forno

Você pode preparar kibe de forno em apenas 40 minutos - Foto: Imagem ilustrativa de quibe | Gemini

Tempo de preparo: 40 minutos

40 minutos Rende: 4 porções

4 porções Calorias: 1 porção -150 kcal

Ingredientes:

1 xícara de grão de bico cozido

1 xícara de abóbora cozida

1/2 xícara de trigo de quibe ou quinoa

1/2 cebola picada

hortelã fresca

1 colher de sopa de sal

Modo de preparo:

Deixe o trigo pra quibe de molho por 15 min. Passe o grão de bico e abóbora no liquidificador até obter um creme Misture o creme com o trigo hidratado e os temperos Unte uma assadeira com azeite e distribua a mistura leve para assar 40 min a 180ºc. Deixe esfriar e sirva

Quiche de alho-poró

Tempo de preparo: 30 minutos

30 minutos Rende: 6 porções

6 porções Caloria: 1 unidade- 145 kcal

Ingredientes:

Massa:



1 copo (200mL) e meio de farinha de trigo integral ou farinha de aveia

1 ovo

1 copo e meio (200mL cada copo) de leite integral ou desnatado.

1 colher de sobremesa de sal.

Recheio:

4 colheres (sopa) de azeite

1 xícara (chá) de cebola picada

1 xícara (chá) alho-poró fatiado

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira prepare o recheio, refogue a cebola e o alho-poró no azeite e tempere com sal a gosto. Deixe esfriar e reserve. Em um bowl, misture os ovos com o cottage e tempere com sal gosto. Unte e enfarinhe uma uma forma com manteiga e farinha. Coloque a massa e o recheio de sua preferência. Leve para assar em forno pré-aquecido 200 graus até dourar.

Pão de queijo com tapioca

Tempo de preparo: 35 minutos

35 minutos Rende: 28 unidades

28 unidades Calorias: 3 un-250 kcal

Ingredientes:

250g de tapioca granulada

500 ml de leite

30g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sobremesa de sal

2 ovos

Modo de preparo:

Misture o leite e a tapioca levando à geladeira por 20 -30 min (ou até a massa ficar consistente). Retire a massa da geladeira e misture os ovos , o queijo e o sal com as mãos até formar uma massa homogênea Enrole a massa no formato de bolinhas com as mãos e coloque no tabuleiro untado com azeite Leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos à 180 ºC Espere esfriar e se sirva.

Fonte das receitas: Priscilla Lima, nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva funcional.