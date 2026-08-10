DO SALGADO AO CAFEZINHO
Lanche rápido na rua: veja como o hábito pode pesar no bolso e na saúde
Confira também três opções de lanches indicados por uma nutricionista para inserir na sua rotina
Um salgado no meio da manhã, um café antes de voltar ao trabalho ou algum outro tipo de lanche rápido no fim da tarde. Na correria, essas escolhas resolvem a fome sem exigir muito tempo. O problema começa quando o improviso deixa de ser exceção e passa a fazer parte da rotina.
Gastar R$ 10, R$ 15 ou R$ 20 por vez pode parecer pouco, mas a repetição ao longo das semanas pesa no orçamento. Na alimentação, acontece algo parecido: escolhas isoladas não definem a dieta, mas opções mais calóricas ou com excesso de açúcares, gorduras e sódio podem acabar ocupando mais espaço do que deveria na rotina e cobrar um preço alto no futuro.
A proposta aqui não é te convencer a deixar de fazer lanche na rua, mas te ajudar a entender o impacto que esse hábito pode ter no bolso e na sua saúde. Nesta matéria, mostramos como fazer essa conta e reunimos, com a nutricionista Priscilla Lima, três opções de lanches práticos para preparar em casa.
Quanto o lanche rápido na rua pode pesar no orçamento?
Um gasto de R$ 15 feito eventualmente pode não fazer diferença significativa no orçamento. Repetido durante todos os dias úteis do mês, porém, chega a R$ 300.
Se o valor médio subir para R$ 20 por dia, são R$ 400 em 20 dias úteis. Em um ano, mantendo essa frequência, os gastos alcançariam R$ 3.600 e R$ 4.800, respectivamente.
*Os valores são apenas simulações, porque pode variar muito com base no lugar. A intenção do exemplo é mostrar como a frequência altera a percepção de uma despesa que, no dia a dia, parece pequena.
O impacto dos lanches escolhidos na pressa pode ser ainda maior se analisarmos com base na renda. Para quem recebe R$ 2 mil, por exemplo, gastar R$ 300 apenas com lanches equivale a 15% do salário. Por isso, é importante entender o quanto essas pequenas escolhas representam no seu orçamento.
Escolha de lanches na pressa pode impactar na saúde
A repetição também merece atenção quando o assunto é a saúde. Sem planejamento, a escolha dos lanches tende a ser guiada pelo que está disponível no momento e pela praticidade, o que pode aumentar a presença de produtos prontos e ultraprocessados na rotina.
Quando esse consumo se torna frequente, opções com maior teor de açúcares, gorduras e sódio ocupam mais espaço na alimentação do que deveriam. Esse padrão pode contribuir para o aumento do risco de problemas como obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.
O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, recomenda que alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias sejam a base da alimentação, enquanto os ultraprocessados devem ser evitados. Por isso, é importante sempre observar com atenção o que está sendo consumido e com qual frequência.
Lanche mais calórico é necessariamente mais prejudicial?
Não devemos avaliar um lanche apenas pela quantidade de calorias. O valor energético, a composição dos alimentos e a quantidade consumida precisam ser considerados, assim como as necessidades individuais.
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3 opções de lanches rápidos indicadas por nutricionista
Para quem quer reduzir o improviso durante a semana, a nutricionista Priscilla Lima separou três opções práticas de lanches que podem ser preparados em casa e levados para o trabalho, faculdade ou outros compromissos. Confira:
Kibe de forno
- Tempo de preparo: 40 minutos
- Rende: 4 porções
- Calorias: 1 porção -150 kcal
Ingredientes:
- 1 xícara de grão de bico cozido
- 1 xícara de abóbora cozida
- 1/2 xícara de trigo de quibe ou quinoa
- 1/2 cebola picada
- hortelã fresca
- 1 colher de sopa de sal
Modo de preparo:
- Deixe o trigo pra quibe de molho por 15 min.
- Passe o grão de bico e abóbora no liquidificador até obter um creme
- Misture o creme com o trigo hidratado e os temperos
- Unte uma assadeira com azeite e distribua a mistura leve para assar 40 min a 180ºc.
- Deixe esfriar e sirva
Quiche de alho-poró
- Tempo de preparo: 30 minutos
- Rende: 6 porções
- Caloria: 1 unidade- 145 kcal
Ingredientes:
Massa:
- 1 copo (200mL) e meio de farinha de trigo integral ou farinha de aveia
- 1 ovo
- 1 copo e meio (200mL cada copo) de leite integral ou desnatado.
- 1 colher de sobremesa de sal.
Recheio:
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 1 xícara (chá) de cebola picada
- 1 xícara (chá) alho-poró fatiado
- Sal a gosto
Modo de preparo:
- Em uma frigideira prepare o recheio, refogue a cebola e o alho-poró no azeite e tempere com sal a gosto. Deixe esfriar e reserve.
- Em um bowl, misture os ovos com o cottage e tempere com sal gosto.
- Unte e enfarinhe uma uma forma com manteiga e farinha. Coloque a massa e o recheio de sua preferência.
- Leve para assar em forno pré-aquecido 200 graus até dourar.
Pão de queijo com tapioca
- Tempo de preparo: 35 minutos
- Rende: 28 unidades
- Calorias: 3 un-250 kcal
Ingredientes:
- 250g de tapioca granulada
- 500 ml de leite
- 30g de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sobremesa de sal
- 2 ovos
Modo de preparo:
- Misture o leite e a tapioca levando à geladeira por 20 -30 min (ou até a massa ficar consistente).
- Retire a massa da geladeira e misture os ovos , o queijo e o sal com as mãos até formar uma massa homogênea
- Enrole a massa no formato de bolinhas com as mãos e coloque no tabuleiro untado com azeite
- Leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos à 180 ºC
- Espere esfriar e se sirva.
Fonte das receitas: Priscilla Lima, nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva funcional.