Lixo dentro do carro pode render multa de mais de R$ 2 mil e até prisão
Nova lei entra em vigor em fevereiro e passa a tratar acúmulo de resíduos em veículos como infração grave de saúde pública
Por Iarla Queiroz
Deixar lixo acumulado dentro do próprio carro pode sair caro em Hilton Head, cidade turística da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Uma nova lei municipal, que começa a valer em 1º de fevereiro, estabelece punições severas para quem mantiver resíduos ou restos de comida em veículos, imóveis ou áreas externas que possam atrair ratos.
A norma já repercute nas redes sociais por tratar o problema como questão de saúde pública, mesmo quando o lixo está dentro de um automóvel particular.
Multa pesada e possibilidade de prisão
Pelo texto aprovado, será considerada infração qualquer situação que permita que lixo, resíduos ou restos de alimentos sirvam de abrigo ou fonte de alimento para roedores. A penalidade pode chegar a US$ 500 — valor que ultrapassa R$ 2 mil — além de até 30 dias de prisão, ou ambas as punições combinadas.
A legislação classifica esse tipo de conduta como “incômodo público” e ainda prevê que cada dia de descumprimento seja tratado como uma nova violação, ampliando o impacto das sanções.
Cidade enfrenta infestação de ratos
Segundo autoridades locais e reportagens da imprensa norte-americana, Hilton Head enfrenta há anos um crescimento expressivo da população de ratos. A nova lei faz parte de um pacote de medidas voltadas à contenção do problema, especialmente por se tratar de uma cidade conhecida pelo turismo e pelas praias.
Além das multas, o município poderá adotar medidas legais adicionais para obrigar a correção da infração, caso o problema persista.
Especialistas reforçam prevenção
Empresas especializadas em controle de pragas defendem que a prevenção é o principal caminho para evitar infestações. Entre as recomendações estão inspeções frequentes, vedação de possíveis acessos e atenção redobrada ao descarte de lixo e restos de comida — inclusive dentro de veículos.
A avaliação é de que pequenas negligências acabam contribuindo para a proliferação dos animais.
Medida se soma a outras propostas polêmicas
A nova regra surge poucas semanas após outra proposta gerar forte reação nos Estados Unidos. Em dezembro, a organização PETA sugeriu uma lei que obrigaria tutores a passearem com seus cães pelo menos três vezes ao dia, sob pena de multa de US$ 500. A ideia provocou críticas e ainda está em debate.
Diferente dessa proposta, a lei sobre lixo em carros já tem data para entrar em vigor. Nas redes sociais, a reação é dividida entre quem apoia a medida por razões sanitárias e quem vê exagero e invasão da vida privada.
