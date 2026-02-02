Lixo dentro do carro pode render multa de mais de R$ 2 mil e até prisão

Cidade turística dos EUA endurece regras contra lixo - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Deixar lixo acumulado dentro do próprio carro pode sair caro em Hilton Head, cidade turística da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Uma nova lei municipal, que começa a valer em 1º de fevereiro, estabelece punições severas para quem mantiver resíduos ou restos de comida em veículos, imóveis ou áreas externas que possam atrair ratos.

A norma já repercute nas redes sociais por tratar o problema como questão de saúde pública, mesmo quando o lixo está dentro de um automóvel particular.

Multa pesada e possibilidade de prisão

Pelo texto aprovado, será considerada infração qualquer situação que permita que lixo, resíduos ou restos de alimentos sirvam de abrigo ou fonte de alimento para roedores. A penalidade pode chegar a US$ 500 — valor que ultrapassa R$ 2 mil — além de até 30 dias de prisão, ou ambas as punições combinadas.

A legislação classifica esse tipo de conduta como “incômodo público” e ainda prevê que cada dia de descumprimento seja tratado como uma nova violação, ampliando o impacto das sanções.

Cidade enfrenta infestação de ratos

Segundo autoridades locais e reportagens da imprensa norte-americana, Hilton Head enfrenta há anos um crescimento expressivo da população de ratos. A nova lei faz parte de um pacote de medidas voltadas à contenção do problema, especialmente por se tratar de uma cidade conhecida pelo turismo e pelas praias.

Além das multas, o município poderá adotar medidas legais adicionais para obrigar a correção da infração, caso o problema persista.

Empresas especializadas em controle de pragas defendem que a prevenção é o principal caminho para evitar infestações. Entre as recomendações estão inspeções frequentes, vedação de possíveis acessos e atenção redobrada ao descarte de lixo e restos de comida — inclusive dentro de veículos.

A avaliação é de que pequenas negligências acabam contribuindo para a proliferação dos animais.

Medida se soma a outras propostas polêmicas

A nova regra surge poucas semanas após outra proposta gerar forte reação nos Estados Unidos. Em dezembro, a organização PETA sugeriu uma lei que obrigaria tutores a passearem com seus cães pelo menos três vezes ao dia, sob pena de multa de US$ 500. A ideia provocou críticas e ainda está em debate.

Diferente dessa proposta, a lei sobre lixo em carros já tem data para entrar em vigor. Nas redes sociais, a reação é dividida entre quem apoia a medida por razões sanitárias e quem vê exagero e invasão da vida privada.