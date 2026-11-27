O PIX VAI MUDAR
Mudança no Pix em 2027 terá foco contra fraudes e ameaças
Banco Central apresentou as mudanças previstas para 2027
O Pix receberá novos recursos em 2027. O Banco Central (BC) apresentou as mudanças previstas para o sistema, com foco em segurança, combatendo fraudes, ameaças e garantindo mais efetividade nos pagamentos.
A apresentação aconteceu durante uma reunião do Fórum Pix, que reúne o próprio BC e instituições do setor, nesta quinta-feira, 26. Na ocasião, foram apresentadas três melhorias, que devem entrar em vigor no primeiro ou segundo semestre do próximo ano.
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São elas:
- Indicador de chance de fraude em cada transferência
- Ferramenta de recuperação de valores enviados por engano
- Ocultação de textos inadequados no campo de mensagem das transferências
- Efetividade no Pix Automático
- Possibilidade de ligar o Pix ao sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central Europeu
Embora estejam previstas na agenda de 2027, as mudanças ainda precisam passar por uma regulamentação ou implementação do Governo Federal.
Atualmente, o Pix é usado por mais de 170 milhões de brasileiros, o que representa quase 80% da população.