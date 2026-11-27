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O Pix receberá novos recursos em 2027. O Banco Central (BC) apresentou as mudanças previstas para o sistema, com foco em segurança, combatendo fraudes, ameaças e garantindo mais efetividade nos pagamentos.

A apresentação aconteceu durante uma reunião do Fórum Pix, que reúne o próprio BC e instituições do setor, nesta quinta-feira, 26. Na ocasião, foram apresentadas três melhorias, que devem entrar em vigor no primeiro ou segundo semestre do próximo ano.

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São elas:

Indicador de chance de fraude em cada transferência

Ferramenta de recuperação de valores enviados por engano

Ocultação de textos inadequados no campo de mensagem das transferências

Efetividade no Pix Automático

Possibilidade de ligar o Pix ao sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central Europeu

Embora estejam previstas na agenda de 2027, as mudanças ainda precisam passar por uma regulamentação ou implementação do Governo Federal.

Atualmente, o Pix é usado por mais de 170 milhões de brasileiros, o que representa quase 80% da população.