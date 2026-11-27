Siga o A TARDE no Google

O quinto dia útil de dezembro de 2026 será no sábado, 5, data que marca o prazo máximo para o pagamento dos salários referentes ao mês de novembro. A regra vale para trabalhadores com carteira assinada e considera o sábado como dia útil, mesmo quando não há expediente nas empresas.

O prazo está previsto no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que determina que o pagamento da remuneração mensal deve ser realizado até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja o calendário do quinto dia útil de dezembro

Para calcular a data-limite, são considerados os dias de segunda-feira a sábado. Domingos e feriados não entram na contagem.

Em dezembro de 2026, o calendário será o seguinte:

1º dia útil: 1º de dezembro, terça-feira;

1º de dezembro, terça-feira; 2º dia útil: 2 de dezembro, quarta-feira;

2 de dezembro, quarta-feira; 3º dia útil: 3 de dezembro, quinta-feira;

3 de dezembro, quinta-feira; 4º dia útil: 4 de dezembro, sexta-feira;

4 de dezembro, sexta-feira; 5º dia útil: 5 de dezembro, sábado.

Assim, as empresas terão até sábado, 5, para realizar o pagamento dos salários referentes a novembro.

Sábado conta como dia útil para receber salário?

Para fins de pagamento salarial, o sábado é considerado dia útil na legislação trabalhista.

Isso significa que o dia entra normalmente na contagem do prazo, mesmo para funcionários que trabalham de segunda a sexta-feira e não têm expediente aos sábados.

A regra é diferente da contagem de prazos que considera apenas dias úteis de segunda a sexta-feira. No caso dos salários, domingos e feriados ficam de fora.

O que acontece se a empresa atrasar o salário?



O artigo 459 da CLT estabelece o limite para o pagamento da remuneração mensal. Quando a empresa ultrapassa esse prazo, o trabalhador pode buscar orientação para cobrar os valores pendentes.

Uma das alternativas é procurar o sindicato da categoria ou recorrer à Justiça do Trabalho para reivindicar o pagamento e os eventuais acréscimos aplicáveis.

Se os atrasos forem frequentes ou prolongados, a conduta também pode caracterizar descumprimento das obrigações contratuais.

Dependendo da gravidade e das circunstâncias do caso, o trabalhador pode solicitar o reconhecimento da rescisão indireta, modalidade de encerramento do contrato motivada por falta grave do empregador. Se reconhecida pela Justiça, ela garante direitos semelhantes aos de uma demissão sem justa causa.