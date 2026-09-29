Multinacional que fechou fábrica no Brasil após greve paga indenização

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A empresa Parker Hannifin comunicou o encerramento da produção na planta fabril situada em Jacareí, no interior do estado de São Paulo. A medida resultou na demissão de todos os funcionários da unidade. O anúncio ocorreu em julho e motivou ações sindicais.

A paralisação dos funcionários

Categoria organizou protestos e iniciou uma greve - Foto: Divulgação

Os trabalhadores rejeitaram a proposta de rescisão da administração. A categoria organizou protestos e iniciou uma greve. A paralisação total completou 38 dias com acampamento na entrada da unidade.

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A mediação na Justiça do Trabalho

As negociações entre o sindicato e os representantes da multinacional ocorreram no Tribunal Regional do Trabalho da décima quinta região, em Campinas. As partes firmaram o acordo no final de agosto.

Os termos da indenização financeira

O documento estabeleceu o pagamento de R$ 35 mil em indenização para cada empregado atingido pelo fechamento. O valor superou a oferta inicial da corporação.

A extensão dos benefícios trabalhistas

O acordo garantiu a manutenção de itens por 12 meses para os trabalhadores demitidos:

Assistência médica

Plano odontológico

Vale-alimentação

A proteção para casos de saúde ocupacional

O termo homologado garantiu proteções jurídicas para funcionários com diagnósticos de doenças profissionais ou sequelas de acidentes de trabalho vinculados à empresa.

A situação da corporação no país

Apesar do fechamento da unidade paulista, a multinacional mantém outras plantas fabris em operação no Brasil. A matriz registra faturamento bilionário no setor de componentes industriais.