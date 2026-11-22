Seis anos depois de revolucionar os pagamentos no Brasil com um sistema instantâneo que se tornou referência internacional, o Pix pode ganhar uma nova funcionalidade: permitir transações mesmo sem conexão com a internet.



O Banco Central estuda a modalidade, que ainda não tem previsão de lançamento, para permitir pagamentos em locais sem acesso à internet.

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Outra frente em análise é a integração do Pix a sistemas internacionais de pagamentos instantâneos. Entre as possibilidades está a conexão com o Target Instant Payment Settlement (TIPS), plataforma utilizada na Europa para liquidar transferências em tempo real. A medida poderia facilitar operações entre diferentes países, mas também não tem cronograma definido.

As novidades foram apresentadas pelo BC na segunda-feira, 16, data em que o Pix completou seis anos de funcionamento. Desde a criação, em novembro de 2020, o sistema deixou de ser usado principalmente para transferências entre pessoas físicas e passou a ocupar espaço também nas compras e nos pagamentos realizados no comércio.

Pix completa seis anos com mais de 1 bilhão de chaves registradas

A expansão do sistema também aparece nos números acumulados desde o lançamento. Em outubro de 2026, o Pix tinha 154 milhões de usuários pessoas físicas, o equivalente a 89% da população adulta brasileira, além de 14 milhões de empresas ativas. O número de chaves cadastradas já ultrapassava 1 bilhão.

O perfil das transações também mudou. No primeiro ano de funcionamento, 85% das operações eram realizadas entre pessoas físicas. Em outubro de 2026, os pagamentos de pessoas físicas para empresas já representavam 45% das transações, mostrando a incorporação do sistema às atividades do comércio.

Em 2025, foram realizadas quase 80 bilhões de operações, alta de 25,7% em relação ao ano anterior. O volume financeiro movimentado ultrapassou R$ 35 trilhões. Já entre janeiro e outubro de 2026, foram registradas 76 bilhões de transações, crescimento de 17,6% na comparação com o mesmo período de 2025.

O recorde diário de operações foi alcançado em 6 de novembro de 2026, quando o sistema registrou 319,7 milhões de transações. Já o maior volume financeiro movimentado em um único dia ocorreu em 19 de dezembro de 2025, com R$ 193,4 bilhões.

Pix ampliou acesso aos serviços financeiros

A ferramenta também contribuiu para ampliar a inclusão financeira no país. Segundo os dados de outubro de 2026, a utilização do Pix superava 80% em todas as regiões brasileiras. A adesão foi mais expressiva entre pessoas com renda de até cinco salários mínimos.

Entre os usuários, 51% são homens e 49% são mulheres. Na população com mais de 60 anos, a adesão chegou a 51%. O avanço do sistema acompanha o crescimento da bancarização: de acordo com o Relatório de Cidadania Financeira, 96,4% dos adultos brasileiros possuem conta bancária.

Em avaliação sobre os seis anos do sistema, Ricardo Teixeira Leite Mourão, chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, afirmou que o Pix se tornou uma infraestrutura pública digital essencial e abriu espaço para novos usos e modelos de negócios.

Como surgiu o Pix

O desenvolvimento do Pix começou no Banco Central em 2016, mas o grupo de trabalho responsável por estruturar o sistema foi criado em maio de 2018, durante o governo de Michel Temer. Cerca de 130 instituições participaram das discussões, incluindo bancos, fintechs, cooperativas, entidades governamentais e representantes do mercado financeiro.

O projeto foi conduzido durante a gestão do economista Ilan Goldfajn à frente do BC. O sistema começou a ser apresentado ao público em 5 de outubro de 2020, inicialmente para o cadastramento de chaves. As primeiras transações foram realizadas em 16 de novembro daquele ano.