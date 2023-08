Potência de energia solar na Bahia chega a 1 gigawatt em agosto

A Bahia alcançou em agosto, a marca de 1 gigawatt (GW) de potência instalada na geração distribuída de energia solar, em residências, centros comerciais, indústrias, poder público, entre outros. O dado é da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e está disponível no Informe Solar Especial produzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Segundo o governo da Bahia, o estado tem níveis de irradiação diária superiores a 6 kWh/m² e está em 8º posição entre os com maior capacidade instalada para geração distribuída para fonte solar fotovoltaica e o 5º em quantidade de unidades consumidoras que recebem créditos.

Todos os 417 municípios baianos apresentam unidades consumidoras de geração distribuída solar fotovoltaica. Salvador apresenta maior quantidade, com 11 mil unidades. Em seguida está Camaçari e Feira de Santana, com 9 mil cada uma; Barreiras, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista, com 6 mil; Guanambi, Juazeiro e Ruy Barbosa, com 5 mil, e Porto Seguro, com 3 mil.

O secretário da SDE, Angelo Almeida, atribui os números ao grande potencial do estado na geração de energia renovável, com o clima ensolarado durante a maior parte do ano.

Neste mês, a Bahia alcançou 70 usinas em operação e 2,05 GW potência outorgada, energia capaz de beneficiar 7 milhões de habitantes, segundo informações da CCEE. O documento aponta ainda que o estado ocupa a segunda colocação na produção total de energia solar no Brasil e é responsável por 19,92% da geração nacional. Atualmente, há quatro usinas em construção e 507 com construções a serem iniciadas, com investimentos que superam R$ 78 bilhões.

O Estado também avança na produção de energia eólica e se destaca com a maior geração total desse tipo de energia no Brasil. São 285 parques em operação que produzem 35,76% da geração nacional, segundo a CCEE. Existem 65 usinas eólicas em construção e 205 com construções a serem iniciadas. Os projetos têm investimentos na ordem de R$ 66 bilhões.