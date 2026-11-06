Prefeitura abre inscrições para 10 mil apartamentos do Minha Casa, Minha vida

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Milhares de brasileiros poderão realizar o sonho da casa própria. Com a oferta de mais de 10 mil unidades habitacionais, prefeituras de diversas cidades do Maranhão estão ampliando o acesso ao programa Minha Casa, Minha Vida, com o objetivo de beneficiar famílias que desejam sair do aluguel.

A iniciativa é destinada a pessoas de baixa renda que poderão receber o imóvel sem pagar prestações mensais. Em alguns casos, o Governo Federal garante a isenção do pagamento, permitindo que famílias de programas sociais tenham acesso aos imóveis.

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No projeto, os apartamentos contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Alguns conjuntos habitacionais também terão quadras esportivas, playgrounds, espaços de convivência e estruturas adaptadas para pessoas com deficiência.

No entanto, as oportunidades dependem das regras de cada cidade. Enquanto algumas cidades ainda estão no período de inscrições, outras já iniciaram a seleção dos candidatos beneficiados ou aguardam a conclusão das obras.

Vale destacar que a gratuidade não será aplicada a todos os imóveis, pois depende da modalidade habitacional e das condições de cada beneficiário.

Como funcionam as inscrições do Minha Casa, Minha Vida?

No Maranhão, a prefeitura abriu inscrições para famílias interessadas em disputar 992 apartamentos populares, distribuídos entre os residenciais Ibiza e Mallorca.

Localizado na região do Grande Bom Jesus, os empreendimentos terão 62 blocos residenciais, com 16 apartamentos, totalizando 992 unidades previstas.

Os imóveis terão cerca de 46 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço. O projeto ainda prevê espaços de lazer, quadras, playgrounds e melhorias de infraestrutura.

Para realizar a inscrição, o candidato deve realizar o procedimento pela internet. O período de inscrições encerra em 18 de dezembro de 2026.



Em agosto, o município já havia registrado mais de 44 mil inscrições pela internet e distribuído cerca de 18 mil senhas para atendimentos presidenciais.

Mesmo com o cadastramento, a prefeitura ainda precisa verificar os documentos, analisar a situação socioeconômica dos interessados e definir quais famílias atendem os critérios exigidos.

Além do empreendimento, o município do Maranhão ainda possui outros 384 imóveis previstos nos residenciais Cidade Grande, Imperatriz e Princesa do Tocantins.

Doação de mais de 10 mil apartamentos

Além do Maranhão, cidades de outros estados também anunciaram novas obras e contratações para ampliar o Minha Casa, Minha Vida nos próximos meses.

Entre as iniciativas habitacionais disponibilizadas estão:

Belo Horizonte (MG): cerca de 2.400 moradias estão em construção, distribuídas por 14 empreendimentos, com previsão de conclusão até 2027.

Teresina (PI): estão em construção cerca de 1.680 unidades populares, distribuídas por 12 empreendimentos nas regiões Sul e Sudeste, com investimentos superiores a R$ 286 milhões.

estão em construção cerca de 1.680 unidades populares, distribuídas por 12 empreendimentos nas regiões Sul e Sudeste, com investimentos superiores a R$ 286 milhões. Caucaia (CE): o Governo Federal selecionou sete empreendimentos, reunindo 1.322 moradias destinadas à população de baixa renda.

o Governo Federal selecionou sete empreendimentos, reunindo 1.322 moradias destinadas à população de baixa renda. Sobral (CE): o empreedimento contempla 384 apartamentos dos residenciais Jardins da Serra I e II.

Ao considerar todos os projetos citados, incluindo aqueles em processo de execução, contratação ou seleção, serão disponibilizados cerca de 14 mil moradias populares. Algumas unidades ainda estão em periodo de conclusão das obras e da publicação de calendários de cadastramento.