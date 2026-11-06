Gigante das motos anuncia R$ 3,3 bilhões para ampliar fábrica no Brasil

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A Honda anunciou um novo investimento de R$ 3,3 bilhões para ampliar a produção de motocicletas em sua fábrica na Zona Franca de Manaus (ZFM), no Amazonas. O plano prevê elevar a capacidade da unidade para 2,3 milhões de motos por ano até 2029. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 5, durante uma cerimônia em comemoração aos 50 anos da fabricante na região.

O novo aporte será somado aos R$ 1,6 bilhão anunciados pela empresa em 2025, quando a companhia apresentou um plano para aumentar sua capacidade produtiva para 1,6 milhão de motocicletas anuais. Com os dois ciclos de investimentos, os recursos anunciados chegam a R$ 4,9 bilhões.

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As primeiras intervenções da nova etapa devem começar ainda em 2026. A expectativa é que, em 2028, a fábrica já alcance uma capacidade de produção de 1,8 milhão de unidades por ano.

A previsão foi apresentada por Lourival Barros, responsável pelas áreas de Produção, Qualidade e Logística da Moto Honda da Amazônia.

Honda construirá duas novas unidades em Manaus

O novo ciclo de expansão prevê a construção de duas unidades produtivas dentro do complexo industrial da fabricante em Manaus. Cada uma terá sua própria linha de montagem.

Atualmente, a fábrica conta com duas unidades e quatro linhas de montagem de motocicletas. Além da ampliação industrial, parte dos recursos será destinada à estrutura logística da companhia.

A Honda também pretende comprar um terreno para aumentar sua capacidade de armazenagem. Atualmente, parte da área utilizada pela empresa é alugada, mas a perspectiva de expansão levou à decisão de adquirir o espaço.

Segundo Barros, a medida busca garantir o abastecimento das novas unidades e manter a eficiência da operação diante do aumento da produção.

“A Honda entende que é o momento de investir, o mercado está crescendo além da nossa expectativa inicial. Então nós estamos preparando a fábrica para chegarmos nesse patamar, e a Honda continuar fortalecendo a sua liderança no mercado de duas rodas”, disse o executivo.

Demanda por motocicletas impulsiona investimento



O anúncio ocorre em meio ao crescimento do mercado brasileiro de motocicletas. A expectativa da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) é que o país alcance 2,35 milhões de veículos licenciados em 2026.

Se confirmada, a projeção representará um novo recorde pelo segundo ano consecutivo, com crescimento de 7% em relação ao ano anterior.

A Honda responde por aproximadamente 77% do mercado nacional de motocicletas. Para o presidente da Moto Honda, Keisuke Tsuruzono, a expansão permitirá acompanhar o avanço da demanda.

“É um investimento que vai ampliar nossa capacidade de produção, fortalecer nossa competitividade e atender os clientes que confiam na marca Honda”, afirmou durante o anúncio.

Reforma tributária dá segurança à Zona Franca de Manaus

A manutenção dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus no texto final da reforma tributária também foi apontada pela fabricante como um fator importante para os novos investimentos.

De acordo com Lourival Barros, a preservação dos incentivos trouxe maior segurança jurídica para a continuidade das operações e dos aportes na região.

“A reforma tributária é essencial para a continuidade da Zona Franca de Manaus e graças aos esforços das autoridades locais a reforma confirmou os incentivos da zona franca. Isso nos dá mais segurança jurídica para continuar investindo em Manaus”, declarou.