Quem tem direito aos R$ 777 do Caixa Tem? Veja regras para receber

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Os brasileiros inscritos no Bolsa Família poderão receber novos valores pelo aplicativo Caixa Tem a partir de 19 de outubro. Com o reajuste de 15,04% anunciado pelo Governo Federal, o benefício médio estimado passou a ser de R$ 777, enquanto o pagamento mínimo garantido por família subiu para R$ 691.

Apesar do valor divulgado, nem todos os beneficiários receberão exatamente R$ 777. A quantia depositada depende do número de integrantes da família e da existência de crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes, que podem garantir pagamentos adicionais.

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A atualização foi estabelecida pelo Decreto nº 13.120, publicado em setembro de 2026, e considera a inflação acumulada entre março de 2023 e agosto de 2026. Os novos valores serão aplicados a partir da folha de outubro.

Quem tem direito aos R$ 777 pelo Caixa Tem?

Para ter acesso ao Bolsa Família, a principal exigência é possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família. Também é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e atender às regras do programa.

O valor de R$ 777, entretanto, não representa uma parcela fixa destinada a todos que cumprem esses requisitos. Trata-se de uma média estimada dos pagamentos após o reajuste.

Para calcular a renda por pessoa, é preciso somar todos os rendimentos mensais da família e dividir o resultado pelo número de moradores da residência.

A composição familiar também influencia diretamente o valor recebido, já que determinados grupos têm direito a benefícios complementares.

Quem pode receber valores acima de R$ 777?

Famílias com crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes podem receber parcelas superiores à média, dependendo da quantidade de integrantes que se enquadram nas regras do programa.

Com o reajuste, os benefícios foram atualizados da seguinte forma:

- Benefício Mínimo: R$ 691 por família.

- Benefício Primeira Infância: R$ 173 por criança com menos de sete anos.

- Benefício de Renda de Cidadania: R$ 164 por integrante da família.

- Benefício Variável Familiar: R$ 58 por gestante, nutriz, criança ou adolescente de sete a menos de 18 anos.

- Benefício Complementar: quantia necessária para garantir que a família receba, no mínimo, R$ 691.

Assim, os pagamentos são definidos individualmente, considerando o perfil de cada grupo familiar.

Quando os R$ 777 serão pagos?

Os depósitos do Bolsa Família começam em 19 de outubro e são realizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Confira o calendário completo:

NIS final 1: 19 de outubro

​NIS final 2: 20 de outubro

​NIS final 3: 21 de outubro

​NIS final 4: 22 de outubro

​NIS final 5: 23 de outubro

​NIS final 6: 26 de outubro

​NIS final 7: 27 de outubro

​NIS final 8: 28 de outubro

​NIS final 9: 29 de outubro

​NIS final 0: 30 de outubro

Em municípios com reconhecimento oficial de situação de emergência ou estado de calamidade pública, os depósitos poderão ser antecipados para o primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

Como consultar o pagamento pelo Caixa Tem?

Os beneficiários podem verificar os valores disponíveis por meio dos aplicativos oficiais Caixa Tem e Bolsa Família.

Pelo Caixa Tem, também é possível movimentar os recursos, realizar transferências via Pix, pagar contas e efetuar outras operações financeiras.

A consulta permite conferir o valor efetivamente destinado à família, que pode ser diferente da média nacional de R$ 777.