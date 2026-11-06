Rede de atacado registra alta nas vendas após proibição das bets

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A rede Assaí Atacadista registrou aumento nas vendas em outubro após a proibição das plataformas de apostas esportivas, popularmente conhecidas como bets, no Brasil. Segundo o CEO da companhia, Belmiro Gomes, a empresa identificou crescimento no tíquete médio e no fluxo de clientes nas unidades a partir de 6 de outubro, quando os sites e aplicativos de apostas foram retirados do ar.

De acordo com o executivo, o movimento foi mais expressivo nas lojas frequentadas por famílias de baixa renda. A rede também observou aumento nas compras realizadas por pequenos comércios de bairro abastecidos pelo atacadista.

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Durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, Gomes afirmou que, caso a restrição às apostas seja mantida, as famílias poderão ter mais recursos para investir na alimentação.

“Se mantida a proibição, provavelmente as famílias terão um Natal mais forte, mais gordo esse ano”, declarou.

O CEO também avaliou que a medida pode contribuir para o aumento da quantidade e da qualidade dos alimentos comprados pelas famílias. “É um tema de saúde pública, não deve ser tratado como um tema comercial”, afirmou.

Setor de supermercados também aponta crescimento

Na semana anterior, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) informou que o varejo de alimentos registrou crescimento durante duas semanas de outubro, na comparação com o mesmo período de 2025. A entidade também relacionou o resultado à proibição das apostas.

A medida foi estabelecida pela Medida Provisória (MP) 1.394/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em setembro. O prazo para que os apostadores retirassem voluntariamente os valores disponíveis nas plataformas terminou em 5 de outubro. A partir do dia seguinte, os sites e aplicativos deveriam ficar indisponíveis.