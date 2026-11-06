Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

BRASIL

Rede de atacado registra alta nas vendas após proibição das bets

Fluxo de clientes nas unidades aumentou a partir de 6 outubro, segundo CEO da companhia

Sara Santos
Por
Fluxo de clientes nas unidades aumentou a partir de 6 outubro, segundo CEO da companhia
Fluxo de clientes nas unidades aumentou a partir de 6 outubro, segundo CEO da companhia - Foto: Divulgação

A rede Assaí Atacadista registrou aumento nas vendas em outubro após a proibição das plataformas de apostas esportivas, popularmente conhecidas como bets, no Brasil. Segundo o CEO da companhia, Belmiro Gomes, a empresa identificou crescimento no tíquete médio e no fluxo de clientes nas unidades a partir de 6 de outubro, quando os sites e aplicativos de apostas foram retirados do ar.

De acordo com o executivo, o movimento foi mais expressivo nas lojas frequentadas por famílias de baixa renda. A rede também observou aumento nas compras realizadas por pequenos comércios de bairro abastecidos pelo atacadista.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BRASIL

Após liberação na Justiça, bets podem voltar a ser proibidas no Brasil
Após liberação na Justiça, bets podem voltar a ser proibidas no Brasil imagem

PREOCUPAÇÃO

Janones questiona convidados para audiência sobre bets no STF
Janones questiona convidados para audiência sobre bets no STF imagem

BRASIL

STF debate proibição das bets em audiência pública nesta terça-feira
STF debate proibição das bets em audiência pública nesta terça-feira imagem

Durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, Gomes afirmou que, caso a restrição às apostas seja mantida, as famílias poderão ter mais recursos para investir na alimentação.

“Se mantida a proibição, provavelmente as famílias terão um Natal mais forte, mais gordo esse ano”, declarou.

O CEO também avaliou que a medida pode contribuir para o aumento da quantidade e da qualidade dos alimentos comprados pelas famílias. “É um tema de saúde pública, não deve ser tratado como um tema comercial”, afirmou.

Setor de supermercados também aponta crescimento

Na semana anterior, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) informou que o varejo de alimentos registrou crescimento durante duas semanas de outubro, na comparação com o mesmo período de 2025. A entidade também relacionou o resultado à proibição das apostas.

A medida foi estabelecida pela Medida Provisória (MP) 1.394/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em setembro. O prazo para que os apostadores retirassem voluntariamente os valores disponíveis nas plataformas terminou em 5 de outubro. A partir do dia seguinte, os sites e aplicativos deveriam ficar indisponíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ASSAÍ ATACADISTA bets brasil casa de apostas

Relacionadas

Mais lidas