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ECONOMIA

Rede gigante de supermercados é condenada a multa milionária em Salvador

Multa é de R$ 1 milhão

Daniel Genonadio
Por
Unidade do Assaí na Avenida Vasco da Gama
Unidade do Assaí na Avenida Vasco da Gama - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A empresa Sendas Distribuidora S/A, controladora da rede Assaí Atacadista, foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 1 milhão por conta de irregularidades nas condições de saúde e segurança oferecidas a trabalhadores da unidade dos Barris, em Salvador. A decisão é da 39ª Vara do Trabalho de Salvador, foi publicada na segunda-feira, 21, e ainda cabe recurso.

A condenação é para o pagamento de danos morais coletivos e a empresa terá que cumprir 28 medidas para corrigir os problemas apontados durante a investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT).

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Unidade do Assaí na Avenida Vasco da Gama
Unidade do Assaí na Avenida Vasco da Gama - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O MPT acionou a Justiça do Trabalho após a investigação iniciada em 2022. As irregularidades estariam acontecendo até 2025, ano em que a ação cívil públican foi ajuizada. Entre os problemas identificados estariam:

  • calçados danificados usados por trabalhadores;
  • luvas rasgadas;
  • japonas utilizadas em câmaras frias com fechos quebrados;
  • prateleiras e paletes tombados;
  • mercadorias armazenadas diretamente no chão;
  • ambientes escuros e sujos;
  • pisos molhados;
  • trancas defeituosas em câmaras frias, com risco de trabalhadores ficarem presos;
  • falhas no fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs);
  • pontos com risco de quedas e choques elétricos;
  • possibilidade de desabamento de mercadorias.

O valor de R$ 1 milhão da decisão deverá ser depositado em uma conta judicial, mas ainda não há definição da destinação da indenização.

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Expansão em Salvador

A rede dona do Assaí expandiu a sua presença em Salvador nos últimos anos após a compra de antigos hipermercados de bairros importantes da capital baiana. O foco está em megaunidades de grande porte, contando atualmente com nove lojas. Entre as principais localizações em Salvador estão Av. Paralela, Cabula, Barris, Rótula do Abacaxi e Mussurunga.

O avanço dos atacarejos no Brasil passa diretamente pelas redes que também operam na Bahia. Juntas, essas empresas somaram R$ 218 bilhões em faturamento em 2025. De acordo com o 5º Ranking da ABAAS, as 24 empresas associadas movimentaram R$ 360 bilhões no ano passado — cerca de 3% do PIB nacional e um crescimento de 11% em relação a 2024.

O topo da lista é dominado por gigantes que, além do faturamento bilionário, também marcam presença na Bahia — o que ajuda a explicar o avanço do varejo local.

Na liderança aparece o Atacadão, com impressionantes R$ 89,9 bilhões em receita. Logo atrás vem o Assaí, que fechou o ano com R$ 84,7 bilhões. Fechando o pódio está o Grupo Mateus, com R$ 43,6 bilhões — um nome que chama atenção pela forte presença regional, especialmente no Nordeste, incluindo operações que impactam diretamente o mercado baiano.

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