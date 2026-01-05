Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

TCU determina inspeção no Banco Central com ‘máxima urgência’

O Tribunal de Contas da União já havia iniciado uma inspeção no BC e no Banco Master, após receber uma nota técnica do BC

Carla Melo

Por Carla Melo

05/01/2026 - 14:29 h
A inspeção deverá analisar in loco e em “ambiente seguro e sob as cautelas de sigilo legal"
A inspeção deverá analisar in loco e em “ambiente seguro e sob as cautelas de sigilo legal" -

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, determinou nesta segunda-feira, 5, que a inspeção no Banco Central (BC) para apurar os procedimentos da liquidação extrajudicial do Banco Master seja realizada "com máxima urgência".

O TCU já havia iniciado na sexta-feira, 2, uma inspeção no BC e no Banco Master, após receber uma nota técnica sobre o processo de liquidação da empresa por parte da instituição do banco público de reservas, considerada exposição simples da cronologia e dos fundamentos do caso.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O despacho, assinado pelo ministro Jhonatan de Jesus, e obtido pelo G1, determina análise do acervo necessário da instituição, enfatizando que o acesso à documentação do caso precisa ser integral.

A inspeção deverá analisar in loco e em “ambiente seguro e sob as cautelas de sigilo legal”, entre outros pontos, a evolução dos alertas e das medidas de supervisão adotadas diante de sinais de deterioração da instituição, bem como o tratamento dado a alternativas de mercado e à hipótese de uma “saída organizada”.

Leia Também:

Concorrência no VA e VR cresce, mas bares não sentem alívio nos custos
Banco Central aponta juros em queda e PIB mais fraco em ano eleitoral
Volta às aulas mais cara: preço de material escolar sobe quase 280%

Além disso, o TCU pretende averiguar se há registros formais de uma reunião que teria ocorrido em 17 de novembro do ano passado entre o então dono do Master, Daniel Vorcaro, e representantes do regulador.

No mesmo despacho, o ministro relator não afasta a possibilidade de adoção de medida cautelar, conforme já havia indicado na decisão que determinou a prestação de esclarecimentos pelo Banco Central sobre o processo de liquidação do Master.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banco central Banco MAster brasil economia justiça

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A inspeção deverá analisar in loco e em “ambiente seguro e sob as cautelas de sigilo legal"
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

A inspeção deverá analisar in loco e em “ambiente seguro e sob as cautelas de sigilo legal"
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

A inspeção deverá analisar in loco e em “ambiente seguro e sob as cautelas de sigilo legal"
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

A inspeção deverá analisar in loco e em “ambiente seguro e sob as cautelas de sigilo legal"
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x