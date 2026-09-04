Tradicional banco brasileiro anuncia fim dos cartões de crédito

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O Santander anunciou o encerramento da parceria com a American Express para a emissão de cartões de crédito no Brasil. Com a mudança, os cartões Gold, Platinum e Centurion deixarão de ser utilizados pelos clientes do banco.

Os titulares dos cartões estão sendo comunicados sobre as datas de bloqueio e cancelamento e receberão propostas de outros produtos Santander, de acordo com o perfil e a elegibilidade de cada cliente.

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A instituição passará a trabalhar no segmento de cartões apenas com as bandeiras Visa e Mastercard.

Quando os cartões American Express serão bloqueados?

Os cartões Gold e Platinum serão bloqueados para novas compras em setembro, em até 30 dias após o comunicado enviado pelo Santander.

Já o Centurion, voltado ao público de alta renda, terá o cancelamento iniciado em outubro.

O banco informou que os clientes impactados pela mudança serão contatados por e-mail, SMS e pelo aplicativo Santander. As propostas de substituição serão apresentadas individualmente.

A partir do próximo mês, a instituição também começará a emitir o novo Visa Infinite Private para o segmento de altíssima renda.

Cliente poderá continuar com o Amex?



O encerramento da parceria significa que os cartões American Express emitidos pelo Santander serão definitivamente descontinuados.

A mudança também vale para clientes dos segmentos de alta renda e Private. Nesse caso, a alternativa será escolher entre os cartões oferecidos pelo banco na migração.

Entre as condições que podem ser disponibilizadas estão isenção de anuidade por 12 meses, alteração do limite de crédito conforme o perfil do cliente, pontuação extra de boas-vindas e benefícios em shows e outros eventos.

Para quem já possui outro cartão Santander, a instituição poderá apresentar uma oferta específica relacionada ao produto que o cliente já utiliza. As condições podem incluir vantagens na anuidade, manutenção de uma oferta mais vantajosa já existente, remanejamento do limite, pontos extras e benefícios em eventos culturais.

O que acontece com os pontos acumulados?

Os clientes que acumularam pontos não perderão o saldo já creditado no Esfera, programa de fidelidade do Santander. Os pontos continuarão disponíveis para consulta e resgate de acordo com as regras do programa.

As compras parceladas feitas antes do encerramento dos cartões também continuarão sendo cobradas normalmente nas faturas até que os valores sejam totalmente quitados.

No caso dos cartões Gold e Platinum, os pontos correspondentes às parcelas futuras continuarão sendo lançados normalmente no Esfera.

Para os clientes Centurion, o Santander informou que a pontuação relacionada às compras parceladas será antecipada conforme os gastos realizados, sem a exigência de gasto mínimo do produto.

Santander encerra cartões American Express no Brasil - Foto: Divulgação | Santander

Quais benefícios serão perdidos?

Com o fim dos cartões, também serão encerradas algumas vantagens exclusivas da American Express. A partir de 30 de setembro, deixam de existir benefícios como seguro-viagem, vantagens gastronômicas e acesso às salas VIP vinculados à bandeira.

Os clientes que migrarem para outro cartão poderão ter acesso a benefícios e salas VIP conforme as condições do novo produto oferecido pelo Santander.

Há uma exceção relacionada a viagens já contratadas. Seguros vinculados a bilhetes emitidos antes do bloqueio continuarão válidos até o fim do período previsto nas condições da cobertura.

Pontos ainda poderão ser transferidos?

O fim da parceria também muda as possibilidades de utilização dos pontos do Membership Rewards.

Depois da descontinuação dos cartões, os clientes não poderão mais transferir pontos para programas como Delta SkyMiles, Hilton Honors, Singapore e Marriott Bonvoy.

Os demais parceiros disponíveis por meio do Esfera continuarão acessíveis, seguindo as regras do programa.

E as compras parceladas?

O encerramento do cartão não altera as compras parceladas feitas anteriormente. Os valores continuarão sendo cobrados normalmente até a quitação, por meio da fatura ou boleto utilizado pelo cliente.

O aplicativo Santander Amex também continuará disponível para consultas relacionadas a faturas, parcelas e outros serviços.

A mudança também não interfere na conta corrente, nos investimentos ou em outros produtos contratados junto ao Santander. Segundo o banco, o encerramento é específico para os cartões American Express.

O que acontece com a Tag Santander Sem Parar?

Clientes que utilizam a Tag Santander Sem Parar poderão continuar usando o serviço, desde que tenham um cartão Santander elegível.

Após aceitar a nova oferta de cartão, será necessário atualizar, no aplicativo Sem Parar, o cartão utilizado para cobrança ou para a recarga automática.

Com o encerramento dos cartões American Express, portanto, os clientes precisarão migrar para outro produto Santander, mas os pontos já acumulados, as compras parceladas e os demais serviços bancários não serão interrompidos pela mudança.