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Primeiro shopping center do Brasil, o Iguatemi São Paulo prepara uma expansão de R$ 222,2 milhões para ampliar sua estrutura e investir em uma nova área gastronômica. O projeto prevê a construção de um terraço com restaurantes, bares, café e espaços para eventos, com abertura estimada entre julho e setembro de 2027.

O empreendimento completa 60 anos neste sábado, 28. Inaugurado quando a Avenida Faria Lima ainda se chamava Rua Iguatemi, o shopping marcou a história do varejo paulistano e, agora, aposta em uma nova estrutura.

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A expansão acrescentará 4,9 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), o equivalente a aproximadamente 10% da área atual do shopping. Segundo o relatório do terceiro trimestre da Iguatemi, divulgado pela companhia, 75% da nova área já estava comercializada no fim de setembro, enquanto 49,6% das obras haviam sido concluídas.

O que o novo terraço vai oferecer?

O projeto apresentado aos investidores em 2025 prevê cinco restaurantes, dois bares, um café, lojas e dois espaços destinados a eventos. A área contará ainda com paisagismo assinado por Isabel Duprat.

A nova estrutura ampliará a oferta gastronômica do shopping, que já reúne estabelecimentos como Ritz e Le Jazz Brasserie, além do Teatro Iguatemi, com programação própria.

A aposta acompanha uma mudança no comportamento do consumidor e na estratégia dos centros comerciais, que têm ampliado a oferta de alimentação, lazer e serviços para estimular as visitas presenciais.

Alimentação ganha espaço no setor de shoppings

O Brasil encerrou 2025 com 658 shopping centers e R$ 200,9 bilhões em vendas, segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A alimentação já representava cerca de 19% das operações do setor.

Com o crescimento do comércio eletrônico, experiências presenciais, gastronomia e entretenimento passaram a ganhar importância na disputa pela visita dos consumidores.

Na Avenida Faria Lima, a estratégia do Iguatemi São Paulo é ampliar esses atrativos com a criação de uma nova área comercial voltada à alimentação e ao lazer. Seis décadas após a inauguração, o shopping prepara um novo espaço para receber consumidores interessados em comer, beber e aproveitar a estrutura do empreendimento.