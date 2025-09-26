EDUCAÇÃO
Bahia conquista 1º lugar em feira científica internacional na Colômbia
Jovens de Catu, Serrinha e Santa Bárbara conquistaram cinco medalhas de ouro com projetos inovadores
Por Iarla Queiroz
As feiras científicas internacionais têm revelado cada vez mais o talento dos estudantes da rede estadual da Bahia. Prova disso foi a participação de jovens de três municípios — Catu, Serrinha e Santa Bárbara — que conquistaram o primeiro lugar em suas categorias na Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FICTIMC), realizada no Master College, em Valledupar, na Colômbia, encerrada na última quinta-feira (25).
Santa Bárbara em destaque
O Colégio Estadual Professor Carlos Valadares, em Santa Bárbara, teve dois projetos premiados, ambos desenvolvidos por Cauane Beatriz dos Santos e Maiane Lima Carvalho, sob a orientação da professora Hevelynn Franco Martins.
- “Pet Cat: petiscos nutritivos para gatos” garantiu a medalha na área de Ciências da Natureza.
- “Desenvolvimento de bebidas fermentadas naturalmente do tipo kombucha utilizando distintos tipos de chás” venceu em Saúde.
As estudantes conquistaram também credenciais para a Exposemilleros Luque Capiata, na Espanha, em 2026.
Para Maiane Carvalho, de 19 anos, que faz curso técnico em Alimentos, a experiência foi transformadora:
“Apresentar os dois projetos neste evento internacional ampliou horizontes e fortaleceu a minha confiança”, disse emocionada.
Leia Também:
Já a professora Hevelynn, que recebeu menção honrosa, destacou:
“Esse reconhecimento mostra que vale a pena investir na pesquisa no interior e impulsiona novos talentos da Bahia a brilharem no cenário global.”
Inovação em Catu
Do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Pedro Ribeiro Pessoa, em Catu, saiu o projeto “Educação Profissional Integrada na Rede Pública Estadual da Bahia: a experiência do CEEP Pedro Ribeiro Pessoa na cidade de Catu-BA”, desenvolvido por Cauan Eduardo e Letícia Santana, com orientação de Deivison Trindade.
O trabalho venceu na categoria Gestão e Negócios e rendeu credenciais para a Feria de Investigación en el Ecuador, em 2026.
Engenharia com fibra de coco
Outro destaque foi o projeto “Biocimento: precast de papel e fibra de coco para pavimentação intertravada de calçadas”, criado por Guilherme Chagas Paiva e Thiago Santos Ferreira, com orientação do professor Thales do Nascimento.
Ele garantiu o primeiro lugar em Engenharia e levará os estudantes à La Fiera de Investigación, em Dubai, no próximo ano.
Sustentabilidade no Sisal
Na categoria Meio Ambiente, o prêmio ficou com o projeto “Promovendo a educação sustentável no CETEP Sisal: semeando sustentabilidade”, desenvolvido por Ana Clara Souza, Cleziane Vieira e Rafaela Carneiro, sob a orientação da professora Istefany Lima.
O trio conquistou credenciais para a Feria de Investigación, que acontecerá na Argentina, em 2026.
Esses resultados reforçam o protagonismo da juventude baiana no cenário científico internacional, mostrando que a pesquisa desenvolvida nas escolas públicas do estado tem alcance global e potencial transformador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes