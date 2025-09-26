Bahia conquista 1º lugar em feira científica internacional na Colômbia

eira científica internacional na Colômbia - Foto: divulgação

As feiras científicas internacionais têm revelado cada vez mais o talento dos estudantes da rede estadual da Bahia. Prova disso foi a participação de jovens de três municípios — Catu, Serrinha e Santa Bárbara — que conquistaram o primeiro lugar em suas categorias na Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FICTIMC), realizada no Master College, em Valledupar, na Colômbia, encerrada na última quinta-feira (25).

Santa Bárbara em destaque

O Colégio Estadual Professor Carlos Valadares, em Santa Bárbara, teve dois projetos premiados, ambos desenvolvidos por Cauane Beatriz dos Santos e Maiane Lima Carvalho, sob a orientação da professora Hevelynn Franco Martins.

“Pet Cat: petiscos nutritivos para gatos” garantiu a medalha na área de Ciências da Natureza.

“Desenvolvimento de bebidas fermentadas naturalmente do tipo kombucha utilizando distintos tipos de chás” venceu em Saúde.

As estudantes conquistaram também credenciais para a Exposemilleros Luque Capiata, na Espanha, em 2026.

| Foto: divulgação

Para Maiane Carvalho, de 19 anos, que faz curso técnico em Alimentos, a experiência foi transformadora:



“Apresentar os dois projetos neste evento internacional ampliou horizontes e fortaleceu a minha confiança”, disse emocionada.

Já a professora Hevelynn, que recebeu menção honrosa, destacou:



“Esse reconhecimento mostra que vale a pena investir na pesquisa no interior e impulsiona novos talentos da Bahia a brilharem no cenário global.”

Inovação em Catu

Do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Pedro Ribeiro Pessoa, em Catu, saiu o projeto “Educação Profissional Integrada na Rede Pública Estadual da Bahia: a experiência do CEEP Pedro Ribeiro Pessoa na cidade de Catu-BA”, desenvolvido por Cauan Eduardo e Letícia Santana, com orientação de Deivison Trindade.

O trabalho venceu na categoria Gestão e Negócios e rendeu credenciais para a Feria de Investigación en el Ecuador, em 2026.

| Foto: divulgação

Engenharia com fibra de coco

Outro destaque foi o projeto “Biocimento: precast de papel e fibra de coco para pavimentação intertravada de calçadas”, criado por Guilherme Chagas Paiva e Thiago Santos Ferreira, com orientação do professor Thales do Nascimento.

Ele garantiu o primeiro lugar em Engenharia e levará os estudantes à La Fiera de Investigación, em Dubai, no próximo ano.

Sustentabilidade no Sisal

Na categoria Meio Ambiente, o prêmio ficou com o projeto “Promovendo a educação sustentável no CETEP Sisal: semeando sustentabilidade”, desenvolvido por Ana Clara Souza, Cleziane Vieira e Rafaela Carneiro, sob a orientação da professora Istefany Lima.

O trio conquistou credenciais para a Feria de Investigación, que acontecerá na Argentina, em 2026.

Esses resultados reforçam o protagonismo da juventude baiana no cenário científico internacional, mostrando que a pesquisa desenvolvida nas escolas públicas do estado tem alcance global e potencial transformador.