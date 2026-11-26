A rede estadual de ensino da Bahia cumpriu integralmente as cinco condicionalidades do Valor Anual por Aluno (VAAR), modalidade de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec/MEC).

Entre os critérios atendidos está a exigência de participação de, no mínimo, 80% dos estudantes de cada etapa avaliada no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Outra condicionalidade prevê a redução das desigualdades educacionais de natureza socioeconômica e racial, consideradas as especificidades da educação escolar indígena.

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A Bahia também cumpriu os requisitos relacionados à formalização da legislação estadual e à execução do regime de colaboração entre o Estado e os municípios. O quinto critério diz respeito à aprovação dos referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pelo respectivo sistema de ensino.

“Isso significa que a rede estadual de educação da Bahia está apta para receber a complementação financeira da União, por aluno. E isso acontece como consequência da evolução que a rede estadual alcançou nos indicadores de atendimento e aprendizagem avaliados pelo Governo Federal”, afirmou o secretário da Educação do Estado, Marcius Gomes, ao acrescentar que “o resultado reafirma o compromisso do Governo da Bahia com o direito de cada estudante de estar na escola e aprender".