Estudantes da Escola Municipal do Loteamento Santa Júlia, localizada no bairro de Itinga, Lauro de freitas, na Região Metropolitana de Salvador, conquistaram 176 premiações em olimpíadas nacionais de conhecimento. O resultado reúne 30 medalhas de ouro, 38 de prata, 33 de bronze e 75 distinções entre honras ao mérito e menções honrosas. As conquistas são referentes a competições realizadas no segundo semestre de 2025 e ao longo de 2026.

Os resultados foram reconhecidos em uma cerimônia realizada na terça-feira, 24, na própria unidade escolar, em Lauro de Freitas. Entre as competições estão a Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa (OBLI), a Olimpíada Brasileira de Matemática Financeira (OBMF), a Olimpíada Brasileira dos Povos Africanos (OBAPO), a Olimpíada Tangram de Educação Financeira e a Olimpíada Brasileira de Geopolítica (OBGP).

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Ao todo, a unidade escolar de Itinga reuniu 30 medalhas de ouro, 38 de prata, 33 de bronze e 75 menções honrosas e honras ao mérito - Foto: Guilherme Góes

Para a gestora da escola, Luzinete Sales, as premiações refletem o envolvimento de estudantes, professores e familiares no processo de aprendizagem. “Cada medalha carrega uma história de esforço, dedicação, coragem e superação. Nossos estudantes são o nosso maior orgulho, e essas conquistas simbolizam o quanto são capazes quando acreditam em seu potencial. Esse resultado também é fruto do compromisso dos professores e do incentivo das famílias”, ressaltou.

Entre os estudantes premiados está Yan Souza Oliveira, do 5º ano, medalhista de ouro na terceira edição da Olimpíada Tangram de Educação Financeira. Aos alunos que também desejam participar das competições, ele deixou um incentivo: “Estou muito feliz por ganhar essa medalha. Acredito que qualquer pessoa pode conseguir, basta se esforçar, prestar atenção nas aulas e ter fé em Deus”, declarou.

No 9º ano, Verena Helen, de 15 anos, conquistou a medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Geopolítica, que aborda temas como relações internacionais, atualidades, economia global e geografia política. “Essa medalha tem um significado muito especial para mim”, contou.

Já Aina Luz, de 13 anos, destacou como a experiência nas olimpíadas contribui para seus planos acadêmicos. Interessada em matemática e disciplinas da área de exatas, a estudante pretende seguir carreira nesse campo. “Nosso resultado aponta um caminho para o futuro. Amo matemática e as disciplinas da área de exatas, por isso já vislumbro cursar uma faculdade nessa área. Vou colocar essa medalha em um lugar muito especial da minha casa para sempre lembrar que ela é fruto dos meus estudos”, afirmou.

A participação nas competições é organizada pela equipe pedagógica da escola. Responsável pelas inscrições, a pedagoga Adriana Macedo explicou que o trabalho envolve o acompanhamento dos editais, a mobilização das famílias e o incentivo aos alunos.

“Ao longo do ano, acompanhamos a abertura das inscrições, mobilizamos as famílias e incentivamos a participação dos estudantes. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades de aprendizagem e mostrar que os alunos da escola pública têm potencial para se destacar nacionalmente”, afirmou.

As olimpíadas abrangem diferentes áreas do conhecimento e representam oportunidades para que os estudantes desenvolvam habilidades como raciocínio lógico, pensamento crítico e autonomia. A participação também permite ampliar o contato com conteúdos que vão além do currículo trabalhado em sala de aula.