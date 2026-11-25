Com o objetivo de fortalecer a articulação entre diferentes áreas da gestão pública na oferta da educação integral, a Secretaria Municipal de Educação de Simões Filho (Semed), na Região Metropolitana de Salvador, promoveu um encontro com gestores escolares, coordenadores pedagógicos, técnicos da secretaria e representantes das pastas municipais da Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte e Meio Ambiente.

A atividade teve como tema “A importância da intersetorialidade nas escolas de educação integral em tempo integral” e contou com a participação da secretária municipal de Educação, Heliene Mota, e da articuladora municipal Jadiara Bitencourt.

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Durante o encontro, foram abordados temas como a concepção de educação integral para além da ampliação da jornada escolar, a integração curricular, o planejamento com equidade e o respeito aos diferentes ritmos e contextos de aprendizagem. Também estiveram em pauta o uso de metodologias ativas e tecnologias e a importância da articulação entre diferentes setores da gestão pública para garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes.

Como encaminhamento, segundo a Semed, foi pactuado o fortalecimento do planejamento coletivo, a continuidade da formação de gestores e professores, o monitoramento das escolas de tempo integral e a criação de um fluxo permanente de articulação entre as secretarias para o atendimento aos estudantes. A formação integra o calendário de ações da Semed e antecede a Jornada Pedagógica. A programação prevê novas etapas em parceria com o A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, além da participação no Seminário Estadual de Educação Integral da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) Bahia e da realização de oficinas práticas nas escolas.

“Nenhuma secretaria sozinha consegue garantir desenvolvimento integral. A articulação permite atendimento mais completo - saúde do escolar, proteção social, acesso à cultura e esporte, educação ambiental - fortalecendo a permanência, a aprendizagem e a cidadania, conforme documento de referência do MEC [Ministério da Educação] sobre intersetorialidade”, afirmou a Semed, em nota.

A programação também incluiu uma palestra sobre a importância da intersetorialidade na educação integral, conduzida por Geisa Fonseca, comunicóloga e analista de Sustentabilidade do Plano Integrado de Relacionamento Comunitário da Dutovia.

A rede municipal de Simões Filho conta atualmente com 40 unidades de ensino. Por meio do Programa Escola em Tempo Integral, o município vem ampliando progressivamente a oferta de matrículas nessa modalidade, em alinhamento à Meta 6 do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação.