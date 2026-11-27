A Bahia conquistou o Prêmio Pop Ciência, na categoria Governo Pop, concedido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Durante a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e reconhece as iniciativas do estado para aproximar a produção científica da população e ampliar o acesso à educação científica.

O reconhecimento considera a estruturação de políticas públicas coordenadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti), que reúne programas, parcerias e ações voltadas ao incentivo à ciência em diferentes territórios baianos.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as iniciativas está a Lei PopCiência Bahia, sancionada em maio de 2025. Pioneira no país, a legislação foi criada para estimular a educação científica nas escolas e fortalecer a popularização da ciência. A política foi regulamentada pelo Decreto PopCiência Jovem, que estabeleceu mecanismos de integração entre instituições e ações direcionadas principalmente a crianças, adolescentes e jovens, com atenção às populações em situação de vulnerabilidade social.

Outra medida foi a criação do Comitê Intersetorial PopCiência Jovem, que reúne representantes do governo, universidades, institutos de pesquisa, setor produtivo e sociedade civil. O grupo atua na elaboração de estratégias para ampliar a presença da ciência nos municípios baianos.

A divulgação de pesquisas desenvolvidas no estado também integra essa política. Desde 2019, a Secti coordena o Bahia Faz Ciência, projeto que publica reportagens semanais sobre estudos realizados por pesquisadores e estudantes de escolas públicas. Ao longo desse período, foram produzidas 300 reportagens, além de séries audiovisuais, conteúdos digitais e cinco revistas impressas.

Durante a cerimônia, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou o investimento baiano na área e a parceria com o governo estadual. “O estado que mais investiu na popularização da ciência no Brasil foi o da Bahia. Agradeço e sei o quanto o Governo da Bahia tem compromisso com as mulheres e as meninas. Viva a Ciência Delas!”, afirmou.

O governador Jerônimo Rodrigues também ressaltou a participação de meninas e mulheres na produção científica e a presença da ciência nas instituições de ensino. A edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia teve como tema a participação feminina na ciência.

Para o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Edson Porto, a premiação reforça a importância de aproximar o conhecimento científico da sociedade. “Muito feliz com esse reconhecimento. Sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, a Bahia tem fortalecido as políticas públicas de incentivo à ciência e à educação. Esse prêmio demonstra a importância de investir na popularização da ciência como instrumento de promoção da cidadania, geração de oportunidades e desenvolvimento socioeconômico do nosso estado”, declarou.