Aprender a preparar pães, pizzas e bolos abriu novas perspectivas para Lúcia Teixeira Barbosa, moradora da comunidade de Pedrinhas, em Correntina, no oeste da Bahia. Estudante da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), ela participou do curso de Padeiro e Confeiteiro, realizado em parceria entre a rede municipal de ensino e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Com os conhecimentos adquiridos, passou a preparar receitas para a família e já pensa em transformar a habilidade em uma fonte de renda.

“O sonho da gente é fazer pra vender também”, conta Lúcia, que vê na formação uma oportunidade de contribuir com o orçamento familiar e ampliar suas possibilidades profissionais.

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A experiência faz parte das iniciativas de integração entre escolarização e qualificação profissional desenvolvidas no município. Em 2026, a parceria com o SENAI ofertou os cursos de Padeiro e Confeiteiro e Eletricista. Ao todo, 34 estudantes concluíram as formações, sendo 24 na área de panificação e confeitaria e dez na de eletricidade.

Para Lúcia, o aprendizado ultrapassou o conteúdo apresentado em sala de aula. Ela continua praticando as receitas em casa e destaca também a convivência com os colegas e a dedicação dos professores. “Aprendi a fazer o pão, aprendi a fazer a pizza, aprendi a fazer o bolo”, relata.

Permanência escolar

Atualmente, mais de 520 estudantes frequentam regularmente as aulas da EJAI em Correntina, distribuídos em 21 turmas. Para incentivar a continuidade dos estudos, a rede municipal desenvolve ações de busca ativa, acompanhamento pedagógico, visitas às unidades escolares, reuniões com as comunidades e atividades culturais.

O suporte aos estudantes também inclui transporte escolar, alimentação, materiais didáticos e distribuição de cestas básicas. Segundo a coordenadora Cleonice Maria, foram entregues 1.655 cestas ao longo de 2026, seguindo critérios de participação e frequência estabelecidos pelo programa.

As medidas buscam reduzir dificuldades que podem comprometer a permanência dos alunos na escola e fortalecer o vínculo com o processo de aprendizagem. Os dados de aprovação, progressão e conclusão das etapas de escolarização ainda estão sendo consolidados pela coordenação.

Ao aproximar a educação básica da formação profissional, a EJAI também cria oportunidades para que jovens, adultos e idosos desenvolvam habilidades que podem ser aplicadas no cotidiano e no mundo do trabalho.

Para Lúcia, a oportunidade representa a possibilidade de fazer novos planos e buscar melhores condições de vida. “O sonho da gente é crescer na vida. E devagarzinho a gente chega lá”, afirma.