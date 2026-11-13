Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

NÃO PERCA!

Senai abre inscrições para mais de 23 mil vagas em cursos gratuitos

Oportunidades incluem opções presenciais e on-line

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Entre as opções gratuitas, há cursos nas áreas de Python, Cibersegurança, Marketing, dentre outros.
Entre as opções gratuitas, há cursos nas áreas de Python, Cibersegurança, Marketing, dentre outros. - Foto: Divulgação | Senai

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com 23.509 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em diferentes estados do país e na plataforma digital Futuro.Digital.

As oportunidades estão disponíveis nas modalidades presencial e on-line e abrangem cursos técnicos, qualificação e aperfeiçoamento profissional, aprendizagem industrial e outras áreas.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Do total, 16.400 vagas são destinadas a formações de curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação, MBA, além de micro e minicursos.

A oferta inclui 32 turmas presenciais, 59 semipresenciais e 486 na modalidade de ensino a distância (EAD), permitindo que os interessados escolham o formato mais adequado à própria disponibilidade.

Leia Também:

OPORTUNIDADE!

IFBA abre 30 vagas para pós-graduação na Bahia; veja como participar
IFBA abre 30 vagas para pós-graduação na Bahia; veja como participar imagem

EDUCAÇÃO

Escolas de Santo Amaro passam por melhorias para oferecer mais conforto aos alunos
Escolas de Santo Amaro passam por melhorias para oferecer mais conforto aos alunos imagem

ANO LETIVO 2027

Renovação de matrícula da rede estadual da Bahia começa na segunda-feira (16/11)
Renovação de matrícula da rede estadual da Bahia começa na segunda-feira (16/11) imagem

Entre as opções gratuitas, há cursos nas áreas de tecnologia da informação, como Programação Web, Python e Cibersegurança, além de formações em Oratória, Inbound Marketing, Panificação, Marketing, Química Geral e Renderização com Lumion.

Informações sobre valores, grade curricular, certificação e carga horária estão disponíveis no site.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cursos gratuitos cursos online gratuitos Senai

Relacionadas

Mais lidas