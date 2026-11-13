Senai abre inscrições para mais de 23 mil vagas em cursos gratuitos

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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com 23.509 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em diferentes estados do país e na plataforma digital Futuro.Digital.

As oportunidades estão disponíveis nas modalidades presencial e on-line e abrangem cursos técnicos, qualificação e aperfeiçoamento profissional, aprendizagem industrial e outras áreas.

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Do total, 16.400 vagas são destinadas a formações de curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação, MBA, além de micro e minicursos.

A oferta inclui 32 turmas presenciais, 59 semipresenciais e 486 na modalidade de ensino a distância (EAD), permitindo que os interessados escolham o formato mais adequado à própria disponibilidade.

Entre as opções gratuitas, há cursos nas áreas de tecnologia da informação, como Programação Web, Python e Cibersegurança, além de formações em Oratória, Inbound Marketing, Panificação, Marketing, Química Geral e Renderização com Lumion.

Informações sobre valores, grade curricular, certificação e carga horária estão disponíveis no site.