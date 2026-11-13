OPORTUNIDADE!
IFBA abre 30 vagas para pós-graduação na Bahia; veja como participar
Seleção será realizada por análise de currículo e carta de intenção
Quem busca uma oportunidade de especialização gratuita já pode se inscrever em uma nova seleção do Instituto Federal da Bahia (IFBA). A instituição está oferecendo 30 vagas para o curso de pós-graduação em Literatura, Ensino e Diversidade, que será realizado presencialmente no campus de Feira de Santana.
Os interessados devem realizar a inscrição por meio do link até as 23h59 deste sábado, 28. Não há cobrança de taxa de inscrição ou mensalidade.
Com duração de 18 meses e carga horária de 490 horas, a pós-graduação é voltada diplomados em Pedagogia, Letras, Ciências Humanas ou áreas relacionadas. Profissionais da educação, especialmente professores e técnicos, terão prioridade.
As atividades serão realizadas no campus do IFBA, no bairro Aviário, em Feira de Santana. A previsão é de aulas quinzenais, às sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Do total de oportunidades, 12 são destinadas à ampla concorrência. As outras 18 vagas estão distribuídas entre políticas de reserva: oito para pessoas negras, indígenas, quilombolas e trans; oito para servidores efetivos do IFBA; e duas para pessoas com deficiência (PCD).
Leia Também:
Como será a seleção?
Os candidatos não precisarão realizar prova. A classificação será definida a partir de duas etapas: análise do Currículo Lattes, com pontuação máxima de 10 pontos, e avaliação da carta de intenção, que pode somar até cinco pontos. A nota final será de até 15 pontos.
Como se inscrever?
A documentação deve ser reunida em um único arquivo PDF, com tamanho máximo de 5 MB. O material precisa conter o Currículo Lattes atualizado, os comprovantes das informações apresentadas, a carta de intenção preenchida conforme o modelo do edital e, quando necessário, os documentos exigidos para a modalidade de vaga escolhida.