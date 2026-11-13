Escolas de Santo Amaro passam por melhorias para oferecer mais conforto aos alunos

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Quatro unidades da rede municipal de ensino de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, já receberam aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula. A iniciativa faz parte de um projeto de climatização das escolas do município, que deve ser ampliado gradativamente para outras unidades.

Nesta primeira etapa, foram contempladas a Creche Escola Osvaldo de Assis, a Creche Escola Alice Paranhos Castro, a Escola Municipal Luís Simões Reis e a Escola Dr. Araújo Pinho.

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A instalação dos equipamentos busca melhorar as condições dos ambientes escolares, especialmente durante os períodos de temperaturas mais elevadas. A expectativa é que a climatização proporcione mais conforto térmico para estudantes e professores durante as atividades pedagógicas.

Segundo o prefeito Flaviano Bomfim, a medida pretende contribuir para o bem-estar da comunidade escolar.

"As salas de aula estão recebendo ar-condicionado para garantir mais conforto, bem-estar e melhores condições para nossos alunos aprenderem e os professores ensinarem. Estudar em sala climatizada faz toda a diferença. O aluno fica mais confortável e aproveita muito melhor cada aula", destacou.