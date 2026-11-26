O enfrentamento à violência contra as mulheres ganhou uma nova estratégia em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Na terça-feira, 25, foi assinado o Protocolo Interinstitucional Ronda Mapeada, iniciativa que prevê a integração de órgãos de segurança pública, Justiça e assistência social para ampliar a prevenção, o acolhimento e a proteção de mulheres em situação de violência. A assinatura ocorreu no Salão do Júri do Fórum Augusto Teixeira de Freitas, em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

A proposta prevê a criação de um sistema integrado de acompanhamento das vítimas que possuem medidas protetivas. Por meio do mapeamento de endereços e trajetos, a rede de proteção poderá identificar situações de maior vulnerabilidade, organizar rondas programadas e realizar visitas periódicas, além de facilitar o acionamento das equipes de segurança em casos de emergência.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o promotor de Justiça de Cachoeira, José Coelho Neto, a iniciativa busca aproveitar as estruturas já existentes no município e estabelecer um fluxo de atendimento compartilhado entre as instituições. “Os dados são sigilosos e só terá acesso quem faz parte da rede, com senhas para garantir o sigilo e segurança da mulher que está sendo assistida”, explicou. O atendimento deverá contar com um formulário nacional de apoio e proteção, preenchido pelos órgãos responsáveis e compartilhado entre os integrantes da rede.

O comandante da Guarda Municipal, Marcos Balbino, destacou que o projeto também prevê o uso de um aplicativo para facilitar pedidos de socorro. Por meio do celular, a vítima poderá acionar a Guarda Municipal sem precisar sair de casa. O alerta será recebido pela equipe, que poderá utilizar a geolocalização para identificar onde a mulher está e encaminhar o atendimento. “Será um trabalho de integração com a Justiça, Polícia, a Assistência Social e Educação, que passam a trabalhar com o mesmo mapa e o mesmo fluxo, sem a mulher ter que contar sua história várias vezes”, afirmou.

A iniciativa também inclui ações educativas nas escolas e atividades de prevenção, com participação das secretarias municipais de Educação, Saúde e Assistência Social. A proposta é ampliar o conhecimento sobre os mecanismos de proteção e fortalecer a atuação conjunta das instituições, desde a identificação dos casos até o acompanhamento das vítimas.

Assinatura do Protocolo Interinstitucional Ronda Mapeada reuniu representantes da Justiça, segurança pública e gestão municipal - Foto: Ascom I Prefeitura de Cachoeira

Durante a solenidade, a prefeita Eliana Gonzaga afirmou que a intenção é ampliar a experiência para outros municípios baianos. “Precisamos combater a violência, esse é um problema de todos nós, do Município, do Estado e da União”, declarou. Segundo ela, o projeto deverá ser apresentado à União dos Municípios da Bahia (UPB), com o objetivo de estimular a adesão de outras cidades.

A assinatura reuniu representantes do Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), além de integrantes das secretarias municipais, conselhos e lideranças quilombolas e comunitárias. A expectativa é que a articulação entre os órgãos fortaleça a rede de proteção e permita respostas mais rápidas diante de situações de risco.