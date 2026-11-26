EDUCAÇÃO
Camaçari cumpre metas do Fundeb e avança na equidade educacional
Município superou pendências na equidade racial e atingiu regras do VAAR
Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, alcançou as cinco condicionalidades do Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR), mecanismo de complementação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O resultado representa um avanço para a rede municipal de ensino, que iniciou 2025 com pendências no critério relacionado à redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais.
A Condicionalidade III considera a adoção de políticas voltadas à redução das diferenças de aprendizagem entre estudantes, levando em conta fatores sociais e raciais. Em Camaçari, onde 80,7% da população se autodeclara preta ou parda, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o cumprimento desse requisito está relacionado ao desenvolvimento de ações que reconhecem a diversidade e buscam enfrentar desigualdades históricas no ensino.
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Entre as iniciativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Educação (Seduc) estão formações em Educação para as Relações Étnico-Raciais, realizadas em parceria com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), a campanha de autodeclaração e a elaboração de documentos normativos voltados à Educação do Campo e Quilombola. Também foram realizadas ações de valorização cultural e fortalecimento da aprendizagem.
Para o secretário municipal da Educação, Márcio, o resultado representa um avanço na construção de uma rede de ensino mais inclusiva. “Essa conquista demonstra que Camaçari está avançando no enfrentamento das desigualdades e na construção de uma educação que valoriza a diversidade e transforma vidas”, destacou.
Com o cumprimento dos cinco requisitos, o município fica habilitado a participar da distribuição da complementação-VAAR, desde que também atenda aos demais critérios legais e de resultados estabelecidos pelo Fundeb. O mecanismo considera o cumprimento de condicionalidades relacionadas à gestão educacional e à redução das desigualdades para a distribuição de recursos adicionais às redes públicas de ensino.