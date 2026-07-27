Centro de inclusão recebe tecnologias assistivas em Camaçari

O Centro de Apoio à Educação Inclusiva (CAEI), localizado na região central de Camaçari, recebeu nesta segunda-feira, 27, novos equipamentos de Tecnologia Assistiva que vão reforçar o atendimento a estudantes com deficiência visual, cegueira e baixa visão da rede municipal. A unidade foi a primeira do município a receber os materiais, adquiridos por meio de um investimento de cerca de R$ 2 milhões.

Os equipamentos e recursos pedagógicos especializados têm como objetivo ampliar a acessibilidade, promover maior autonomia aos estudantes e fortalecer o processo de aprendizagem. Entre os materiais entregues estão softwares leitores de tela, lupas eletrônicas, linhas Braille dinâmicas, jogos pedagógicos adaptados, mapas táteis e outros recursos voltados ao Atendimento Educacional Especializado (AEE).

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Durante a entrega, o prefeito Luiz Caetano destacou o alcance da iniciativa. “Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de inclusão, e o que eu quero é isso: cuidar da cidade e do povo. Com esses equipamentos vamos atender quase 2 mil pessoas com as diversas deficiências, proporcionando o acesso a equipamentos de primeira linha”, afirmou.

Segundo o secretário de Educação, Márcio Neves, a entrega faz parte de uma política de ampliação da educação inclusiva na rede municipal. “Esses equipamentos, que nessa unidade têm uma finalidade específica, atendem às várias modalidades de deficiência. Já estamos com uma pauta e vamos adquirir novos equipamentos para uma nova etapa. Esse governo estará, cada dia mais, dando a assistência necessária para que estes estudantes tenham uma vida digna, como nunca tiveram, e não é só assistência do ponto de vista educacional, mas é de inclusão de verdade”, disse.

Novos equipamentos de tecnologia assistiva reforçam o atendimento no CAEI, em Camaçari - Foto: Juliano Sarraf/Prefeitura de Camaçari

a comunidade escolar, a estudante Jamile Nascimento de Jesus celebrou a chegada dos novos recursos. “A aquisição desses equipamentos representa um compromisso com a inclusão, acessibilidade e o direito de cada aluno aprender, participar e desenvolver o seu potencial com autonomia e vontade. Recebam o nosso reconhecimento e gratidão, seguimos juntos na construção de um mundo acessível”, declarou.

O CAEI atende cerca de 100 estudantes da rede pública municipal, de diferentes faixas etárias, em atividades realizadas no contraturno escolar. Os professores da unidade já receberam capacitação para utilizar os novos equipamentos, que começam a ser empregados imediatamente nas atividades pedagógicas.

A previsão é que os recursos também sejam distribuídos para outras dez Salas de Recursos Multifuncionais, além do Centro de Referência à Inclusão Escolar (CRIE) e do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic), ampliando o acesso às tecnologias assistivas em diferentes unidades da rede.