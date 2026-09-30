Enem 2026: confira aulões gratuitos para se preparar para a prova

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A reta final do Enem 2026 já começou, e para quem quer reforçar os assuntos antes da prova, os aulões gratuitos podem ser uma ótima oportunidade de treinar questões e revisar conteúdos sem gastar nada. Em Salvador e na Região Metropolitana, os estudantes terão opções presenciais e online nas próximas semanas.

As provas estão programadas para os dias 8 e 15 de novembro de 2026. As datas fazem parte do calendário oficial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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Confira os aulões gratuitos em Salvador:

Bora Vencer — Instituto Alicerce (Presencial)

Data: 3 de outubro, às 13h

3 de outubro, às 13h Local: Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia, na Avenida Santos Dumont, 4.360, em Lauro de Freitas

Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia, na Avenida Santos Dumont, 4.360, em Lauro de Freitas Entrada: 100% gratuita (pede-se apenas a doação de 1 kg de alimento não perecível no local).

Destaques: Haverá transporte gratuito para os primeiros 1.000 inscritos, com pontos de partida em Salvador, Simões Filho e Camaçari.

Haverá transporte gratuito para os primeiros 1.000 inscritos, com pontos de partida em Salvador, Simões Filho e Camaçari. Inscrições: Sympla.

Esquenta Enem Bernoulli (Online)

Data: 02 de outubro, das 14h às 18h.

02 de outubro, das 14h às 18h. Transmissão: Canal do YouTube do Bernoulli Sistema de Ensino.

Canal do YouTube do Bernoulli Sistema de Ensino. Destaques: Revisão ao vivo com 10 professores e participação especial de Débora Aladim.

Revisão ao vivo com 10 professores e participação especial de Débora Aladim. Inscrições: Central Enem Bernoulli.

Mega Aulão IngreSSAr 2026 (Presencial)

Data: 24 de outubro, a partir das 8h.

24 de outubro, a partir das 8h. Local: Centro de Convenções de Salvador, na Av. Octávio Mangabeira, 5.490, na Boca do Rio.

Centro de Convenções de Salvador, na Av. Octávio Mangabeira, 5.490, na Boca do Rio. Destaques: Promovido pela Prefeitura de Salvador, o evento terá aulas e revisões dos conteúdos mais cobrados no Enem, além de dicas e estratégias para a prova. A programação também contará com universidades e instituições de ensino superior, que apresentarão cursos, oportunidades e possibilidades de bolsas de estudo.

Promovido pela Prefeitura de Salvador, o evento terá aulas e revisões dos conteúdos mais cobrados no Enem, além de dicas e estratégias para a prova. A programação também contará com universidades e instituições de ensino superior, que apresentarão cursos, oportunidades e possibilidades de bolsas de estudo. Inscrições: Programa IngreSSAr.

Aulão Enem Land School 2026 (Presencial)