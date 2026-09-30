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Enem 2026: confira aulões gratuitos para se preparar para a prova

Com a aproximação do exame, estudantes podem participar de eventos de revisão em Salvador e região

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Com a aproximação do Enem, estudantes já podem aproveitar eventos de revisão
Com a aproximação do Enem, estudantes já podem aproveitar eventos de revisão - Foto: Divulgação

A reta final do Enem 2026 já começou, e para quem quer reforçar os assuntos antes da prova, os aulões gratuitos podem ser uma ótima oportunidade de treinar questões e revisar conteúdos sem gastar nada. Em Salvador e na Região Metropolitana, os estudantes terão opções presenciais e online nas próximas semanas.

As provas estão programadas para os dias 8 e 15 de novembro de 2026. As datas fazem parte do calendário oficial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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Confira os aulões gratuitos em Salvador:

Bora Vencer — Instituto Alicerce (Presencial)

  • Data: 3 de outubro, às 13h
  • Local: Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia, na Avenida Santos Dumont, 4.360, em Lauro de Freitas
  • Entrada: 100% gratuita (pede-se apenas a doação de 1 kg de alimento não perecível no local).
  • Destaques: Haverá transporte gratuito para os primeiros 1.000 inscritos, com pontos de partida em Salvador, Simões Filho e Camaçari.
  • Inscrições: Sympla.

Esquenta Enem Bernoulli (Online)

  • Data: 02 de outubro, das 14h às 18h.
  • Transmissão: Canal do YouTube do Bernoulli Sistema de Ensino.
  • Destaques: Revisão ao vivo com 10 professores e participação especial de Débora Aladim.
  • Inscrições: Central Enem Bernoulli.

Mega Aulão IngreSSAr 2026 (Presencial)

  • Data: 24 de outubro, a partir das 8h.
  • Local: Centro de Convenções de Salvador, na Av. Octávio Mangabeira, 5.490, na Boca do Rio.
  • Destaques: Promovido pela Prefeitura de Salvador, o evento terá aulas e revisões dos conteúdos mais cobrados no Enem, além de dicas e estratégias para a prova. A programação também contará com universidades e instituições de ensino superior, que apresentarão cursos, oportunidades e possibilidades de bolsas de estudo.
  • Inscrições: Programa IngreSSAr.

Aulão Enem Land School 2026 (Presencial)

  • Data: 24 de outubro de 2026, das 13h às 18h
  • Local: Land School Pituba, na Rua Adelaíde Fernandes da Costa, 841, Costa Azul.
  • Destaques: A programação contará com aulas, DJ, brindes e surpresas para os participantes.
  • Inscrições: Sympla.
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aulão gratuito Enem vestibular

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