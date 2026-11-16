Candidatos têm até sexta (20/11) para pedir reaplicação do Enem 2026

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O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começa nesta segunda-feira, 16, e segue até sexta-feira, 20. Os candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo edital devem fazer a solicitação por meio da Página do Participante. As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro.

Têm direito à reaplicação os participantes que tiveram a realização do exame prejudicada por problemas logísticos ou pelo diagnóstico infectocontagiosas previstas no edital.

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Entre as situações relacionadas a problemas logísticos que justificam uma nova aplicação estão:

desastres naturais que comprometam a infraestrutura dos locais de prova;

falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade pela ausência de luz natural;

erros nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado aos inscritos.

No caso das doenças infectocontagiosas, a lista inclui tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Mpox, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela (catapora) e covid-19.

Nessas situações, é necessário apresentar a documentação comprobatória exigida pelo edital, com data que abranja o dia de aplicação do exame. Os pedidos serão analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Três locais da Bahia terão reaplicação

Na Bahia, três locais de aplicação do Enem 2026 terão reaplicação das provas em razão de problemas no fornecimento de energia elétrica. As ocorrências foram registradas em Salvador, onde uma unidade foi afetada e, em Santo Estêvão, que teve duas unidades atingidas pela interrupção do serviço.

As falhas ocorreram durante a aplicação do segundo dia do exame, neste domingo, 15. Em todo o país, 11 locais de prova foram afetados pela falta de energia: quatro em Minas Gerais, três na Bahia, dois no Paraná, um no Maranhão e um no Piauí.

Enem 2026

O Enem 2026 foi realizado nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, os participantes responderam a questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além de produzirem uma redação sobre o tema "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal".

Já no segundo dia, realizado no domingo, 15, foram aplicadas 90 questões objetivas, sendo 45 de matemática e suas tecnologias e 45 de ciências da natureza e suas tecnologias.