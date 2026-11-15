Gabarito oficial do Enem 2026 será divulgado nesta quarta-feira (18/11)

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será divulgado na próxima quarta-feira, 18. A publicação será feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e permitirá que os participantes confiram as respostas das questões da prova.

De acordo com o cronograma apresentado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante coletiva de imprensa na noite deste domingo, 15, os resultados individuais do Enem serão divulgados em 18 de janeiro de 2027, dois meses após a publicação do gabarito oficial.

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A consulta será realizada pela Página do Participante, mediante acesso com Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e senha da conta Gov.br.

As notas poderão ser utilizadas nos processos seletivos de ingresso no ensino superior, por meio de programas como:

Sisu (Sistema de Seleção Unificada): acesso a vagas em instituições públicas de ensino superior;

Prouni (Programa Universidade para Todos): concessão de bolsas de estudo em instituições privadas;

Fies (Fundo de Financiamento Estudantil): financiamento de cursos em instituições privadas.

“É mais uma edição que finalizamos e estou muito feliz em dizer que foi mais um dia sem intercorrências graves. Hoje nós mostramos que há possibilidade de milhares de vagas a partir de uma prova: cerca de 275 mil pelo Sisu, 540 mil pelo Prouni e 530 mil pelo Fies, além de seleções próprias de instituições de educação superior. Com isso, a gente mostra que não há ferramenta maior de transformação social senão a escola e a educação”, afirmou o ministro.

Prazo para pedir reaplicação do Enem

Os participantes que enfrentaram problemas logísticos durante a aplicação ou foram acometidos por por doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar a reaplicação do exame entre 16 e 20 de novembro.

O pedido deve ser feito pela Página do Participante, com o envio da documentação comprobatória nos casos previstos. A reaplicação está programada para os dias 15 e 16 de dezembro.