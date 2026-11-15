Carros elétricos, Abaporu e carga tributária: veja o que caiu no 2º dia de Enem

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O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 trouxe questões sobre temas atuais, como carros elétricos, carga tributária, meio ambiente e biotecnologia. A prova foi aplicada neste domingo, 15, e contou com assuntos relacionados ao dia a dia, ciência e matemática.

Ao todo, os candidatos responderam a 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que reúne conteúdos de Biologia, Física e Química.

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Entre os destaques da prova estavam uma questão de Matemática envolvendo a obra Abaporu, da artista Tarsila do Amaral, e perguntas sobre aplicativos de relacionamento, grupos sanguíneos, produção de etanol, biogás e carros elétricos.

O que caiu em Ciências da Natureza no Enem 2026?

Nas questões de Ciências da Natureza, os candidatos encontraram conteúdos relacionados à Biologia, Física e Química, com destaque para temas ambientais, processos químicos e produção de energia.

Entre os assuntos abordados estavam:

Meio ambiente: poluição de manguezais, descarte de lixo, conservação de espécies e impactos ambientais de hidrelétricas;

poluição de manguezais, descarte de lixo, conservação de espécies e impactos ambientais de hidrelétricas; Energia: fontes renováveis e não renováveis, biogás, biocombustíveis, produção de etanol e carros elétricos;

fontes renováveis e não renováveis, biogás, biocombustíveis, produção de etanol e carros elétricos; Biotecnologia: clonagem reprodutiva, organismos geneticamente modificados e reprodução assistida;

clonagem reprodutiva, organismos geneticamente modificados e reprodução assistida; Dengue: eliminação de bromélias durante um surto da doença registrado em 2012;

eliminação de bromélias durante um surto da doença registrado em 2012; Pirarucu: pesca e riscos de extinção da espécie;

pesca e riscos de extinção da espécie; Mandioca-brava: processos químicos necessários para tornar o alimento próprio para consumo;

processos químicos necessários para tornar o alimento próprio para consumo; Eletricidade: circuitos elétricos, força elétrica e cálculo de consumo de energia;

circuitos elétricos, força elétrica e cálculo de consumo de energia; Hidrostática e hidrodinâmica: líquidos que não se misturam e conceito de vazão;

líquidos que não se misturam e conceito de vazão; Ondas sonoras: funcionamento de sonares e percurso de ida e volta do som;

funcionamento de sonares e percurso de ida e volta do som; Radioatividade: questão envolvendo conhecimentos de mecânica;

questão envolvendo conhecimentos de mecânica; Química: estequiometria, eletroquímica, soluções, separação de misturas e química orgânica.

O que caiu em Matemática no Enem 2026?

Na prova de Matemática, os candidatos encontraram questões que exigiam conhecimentos de geometria, estatística, probabilidade, porcentagem e interpretação de dados.

Um dos destaques foi uma questão envolvendo a obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, utilizada em um exercício sobre escala.

Também apareceram perguntas relacionadas a aplicativos de relacionamento, com base em estudos da matemática Hannah Fry, e a grupos sanguíneos, envolvendo conceitos de probabilidade.

Confira outros conteúdos cobrados:

Carga tributária bruta: questão envolvendo tributação;

questão envolvendo tributação; Geometria: áreas de figuras circulares, escalas, geometria analítica e equação da circunferência;

áreas de figuras circulares, escalas, geometria analítica e equação da circunferência; Estatística: desvio padrão em uma questão sobre aplicativos de relacionamento;

desvio padrão em uma questão sobre aplicativos de relacionamento; Probabilidade: questão envolvendo grupos sanguíneos;

questão envolvendo grupos sanguíneos; Porcentagem e lucro: cálculos e interpretação de situações cotidianas;

cálculos e interpretação de situações cotidianas; Matrizes: operações e resolução de problemas;

operações e resolução de problemas; Análise combinatória: possibilidades e combinações;

possibilidades e combinações; Funções e logaritmos: aplicação de conceitos matemáticos;

aplicação de conceitos matemáticos; Gráficos e tabelas: interpretação de informações e análise de dados.

A prova do segundo dia encerra a aplicação regular do Enem 2026, que reúne estudantes de todo o país na disputa por vagas no ensino superior.