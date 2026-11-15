Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > educação > ENEM

ENEM 2026

Carros elétricos, Abaporu e carga tributária: veja o que caiu no 2º dia de Enem

Prova está sendo aplicada em todo país neste domingo, 15

Sara Santos
Por
Candidatos responderam a 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza
Candidatos responderam a 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza - Foto: Bruna Araújo/MEC

O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 trouxe questões sobre temas atuais, como carros elétricos, carga tributária, meio ambiente e biotecnologia. A prova foi aplicada neste domingo, 15, e contou com assuntos relacionados ao dia a dia, ciência e matemática.

Ao todo, os candidatos responderam a 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que reúne conteúdos de Biologia, Física e Química.

Tudo sobre Enem em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Entre os destaques da prova estavam uma questão de Matemática envolvendo a obra Abaporu, da artista Tarsila do Amaral, e perguntas sobre aplicativos de relacionamento, grupos sanguíneos, produção de etanol, biogás e carros elétricos.

Leia Também:

ALERTA DIGITAL

Site do Inep sofre ataques hackers durante prova do Enem neste domingo
Site do Inep sofre ataques hackers durante prova do Enem neste domingo imagem

APOIO E ACOLHIMENTO

Enem 2026: estudantes da Bahia recebem kits gratuitos com água, lanche e caneta
Enem 2026: estudantes da Bahia recebem kits gratuitos com água, lanche e caneta imagem

ENEM

Escola de Salvador projeta 60% dos alunos no ensino superior após preparação para o Enem
Escola de Salvador projeta 60% dos alunos no ensino superior após preparação para o Enem imagem

O que caiu em Ciências da Natureza no Enem 2026?

Nas questões de Ciências da Natureza, os candidatos encontraram conteúdos relacionados à Biologia, Física e Química, com destaque para temas ambientais, processos químicos e produção de energia.

Entre os assuntos abordados estavam:

  • Meio ambiente: poluição de manguezais, descarte de lixo, conservação de espécies e impactos ambientais de hidrelétricas;
  • Energia: fontes renováveis e não renováveis, biogás, biocombustíveis, produção de etanol e carros elétricos;
  • Biotecnologia: clonagem reprodutiva, organismos geneticamente modificados e reprodução assistida;
  • Dengue: eliminação de bromélias durante um surto da doença registrado em 2012;
  • Pirarucu: pesca e riscos de extinção da espécie;
  • Mandioca-brava: processos químicos necessários para tornar o alimento próprio para consumo;
  • Eletricidade: circuitos elétricos, força elétrica e cálculo de consumo de energia;
  • Hidrostática e hidrodinâmica: líquidos que não se misturam e conceito de vazão;
  • Ondas sonoras: funcionamento de sonares e percurso de ida e volta do som;
  • Radioatividade: questão envolvendo conhecimentos de mecânica;
  • Química: estequiometria, eletroquímica, soluções, separação de misturas e química orgânica.

O que caiu em Matemática no Enem 2026?

Na prova de Matemática, os candidatos encontraram questões que exigiam conhecimentos de geometria, estatística, probabilidade, porcentagem e interpretação de dados.

Um dos destaques foi uma questão envolvendo a obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, utilizada em um exercício sobre escala.

Também apareceram perguntas relacionadas a aplicativos de relacionamento, com base em estudos da matemática Hannah Fry, e a grupos sanguíneos, envolvendo conceitos de probabilidade.

Confira outros conteúdos cobrados:

  • Carga tributária bruta: questão envolvendo tributação;
  • Geometria: áreas de figuras circulares, escalas, geometria analítica e equação da circunferência;
  • Estatística: desvio padrão em uma questão sobre aplicativos de relacionamento;
  • Probabilidade: questão envolvendo grupos sanguíneos;
  • Porcentagem e lucro: cálculos e interpretação de situações cotidianas;
  • Matrizes: operações e resolução de problemas;
  • Análise combinatória: possibilidades e combinações;
  • Funções e logaritmos: aplicação de conceitos matemáticos;
  • Gráficos e tabelas: interpretação de informações e análise de dados.

A prova do segundo dia encerra a aplicação regular do Enem 2026, que reúne estudantes de todo o país na disputa por vagas no ensino superior.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Enem 2026 SEGUNDO DIA

Relacionadas

Mais lidas