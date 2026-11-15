ENEM 2026
Carros elétricos, Abaporu e carga tributária: veja o que caiu no 2º dia de Enem
Prova está sendo aplicada em todo país neste domingo, 15
O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 trouxe questões sobre temas atuais, como carros elétricos, carga tributária, meio ambiente e biotecnologia. A prova foi aplicada neste domingo, 15, e contou com assuntos relacionados ao dia a dia, ciência e matemática.
Ao todo, os candidatos responderam a 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que reúne conteúdos de Biologia, Física e Química.
Entre os destaques da prova estavam uma questão de Matemática envolvendo a obra Abaporu, da artista Tarsila do Amaral, e perguntas sobre aplicativos de relacionamento, grupos sanguíneos, produção de etanol, biogás e carros elétricos.
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O que caiu em Ciências da Natureza no Enem 2026?
Nas questões de Ciências da Natureza, os candidatos encontraram conteúdos relacionados à Biologia, Física e Química, com destaque para temas ambientais, processos químicos e produção de energia.
Entre os assuntos abordados estavam:
- Meio ambiente: poluição de manguezais, descarte de lixo, conservação de espécies e impactos ambientais de hidrelétricas;
- Energia: fontes renováveis e não renováveis, biogás, biocombustíveis, produção de etanol e carros elétricos;
- Biotecnologia: clonagem reprodutiva, organismos geneticamente modificados e reprodução assistida;
- Dengue: eliminação de bromélias durante um surto da doença registrado em 2012;
- Pirarucu: pesca e riscos de extinção da espécie;
- Mandioca-brava: processos químicos necessários para tornar o alimento próprio para consumo;
- Eletricidade: circuitos elétricos, força elétrica e cálculo de consumo de energia;
- Hidrostática e hidrodinâmica: líquidos que não se misturam e conceito de vazão;
- Ondas sonoras: funcionamento de sonares e percurso de ida e volta do som;
- Radioatividade: questão envolvendo conhecimentos de mecânica;
- Química: estequiometria, eletroquímica, soluções, separação de misturas e química orgânica.
O que caiu em Matemática no Enem 2026?
Na prova de Matemática, os candidatos encontraram questões que exigiam conhecimentos de geometria, estatística, probabilidade, porcentagem e interpretação de dados.
Um dos destaques foi uma questão envolvendo a obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, utilizada em um exercício sobre escala.
Também apareceram perguntas relacionadas a aplicativos de relacionamento, com base em estudos da matemática Hannah Fry, e a grupos sanguíneos, envolvendo conceitos de probabilidade.
Confira outros conteúdos cobrados:
- Carga tributária bruta: questão envolvendo tributação;
- Geometria: áreas de figuras circulares, escalas, geometria analítica e equação da circunferência;
- Estatística: desvio padrão em uma questão sobre aplicativos de relacionamento;
- Probabilidade: questão envolvendo grupos sanguíneos;
- Porcentagem e lucro: cálculos e interpretação de situações cotidianas;
- Matrizes: operações e resolução de problemas;
- Análise combinatória: possibilidades e combinações;
- Funções e logaritmos: aplicação de conceitos matemáticos;
- Gráficos e tabelas: interpretação de informações e análise de dados.
A prova do segundo dia encerra a aplicação regular do Enem 2026, que reúne estudantes de todo o país na disputa por vagas no ensino superior.