Três locais da Bahia terão reaplicação do Enem após queda de energia

Três locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 na Bahia terão reaplicação das provas após problemas no fornecimento de energia elétrica. As ocorrências foram registradas em Salvador, onde um local foi afetado, e em Santo Estêvão, que contabilizou duas unidades com interrupção no serviço.

Os problemas foram identificados durante a aplicação do segundo dia do Enem 2026, realizado neste domingo, 15. Em todo o país, 11 locais de prova foram atingidos pela falta de energia, sendo três na Bahia, quatro em Minas Gerais, dois no Paraná, um no Maranhão e um no Piauí. Os participantes prejudicados terão direito a realizar novamente as provas.

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A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro. Os candidatos deverão fazer apenas as provas correspondentes ao dia em que tiveram a participação prejudicada, sem necessidade de repetir as duas etapas do exame.

Como solicitar a reaplicação?

O pedido deverá ser feito entre 16 e 20 de novembro, exclusivamente pela Página do Participante do Enem, com acesso por meio da conta Gov.br.

De acordo com as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), têm direito à reaplicação os participantes prejudicados por problemas logísticos, como:

Falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;

Desastres naturais que prejudiquem a infraestrutura do local de aplicação;

Erros nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado ao candidato.

Também podem solicitar a reaplicação os participantes acometidos, na semana anterior à prova, por doenças infectocontagiosas previstas no edital, como Covid-19, influenza, sarampo, rubéola, meningite, tuberculose e catapora.

O Inep analisará os pedidos individualmente. Os candidatos deverão apresentar documentação comprobatória legível, conforme as exigências do edital. Não serão aceitas solicitações feitas fora do prazo ou por outros canais.

Quem faltou pode fazer o segundo dia?

Os candidatos que tiveram problemas no primeiro dia de aplicação, em 8 de novembro, puderam comparecer normalmente ao segundo domingo de provas, em 15 de novembro. A mesma regra vale para quem teve a participação prejudicada neste domingo: a reaplicação corresponde somente à etapa afetada.

O Enem 2026 foi aplicado em dois domingos. No primeiro, os participantes responderam às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. No segundo, foram aplicadas 90 questões objetivas, divididas entre Ciências da Natureza e Matemática.