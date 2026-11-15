Enem 2026 termina com abstenção de 36% no segundo dia

O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 registrou 36% de abstenção, o maior percentual desde pelo menos 2022. Dos 5.053.921 inscritos confirmados nesta edição, 64% compareceram aos locais de prova neste domingo, 15. Os dados foram apresentados pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo.

No primeiro dia do exame, realizado na semana anterior, o percentual de ausentes foi de 32%, enquanto a presença chegou a 68%.

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Apesar do percentual de faltosos, a edição deste ano registrou um avanço na participação de estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública. Ao todo, foram confirmadas 1.963.906 inscrições desse público, o equivalente a 39% do total de participantes. Em 2025, essa proporção era de 31%.

Segundo a avaliação apresentada, a elevação no percentual de ausentes já era esperada, principalmente em razão da inscrição automática de estudantes concluintes da rede pública de ensino médio. A medida ampliou o número de inscritos e contribuiu para que o Enem alcançasse a maior participação histórica desse público, conforme as projeções do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

"Quero parabenizar o Inep por esse trabalho, juntamente com o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Básica, esse esforço de aumentar a taxa de participação dos concluintes da escola pública. Ao contrário do que se pensa, apenas 53% desses estudantes costumam realizar a prova do Enem. Ainda é um índice muito baixo, por várias razões e uma delas por uma questão logística".

"Neste ano, temos uma participação recorde de estudantes fazendo na própria escola pública. E, de acordo com as projeções, teremos uma participação, uma taxa de participação recorde na história do Enem de concluintes da escola pública. Nosso esforço é, no ano que vem, aumentar ainda mais, conscientizar a juventude da importância de você aproveitar essas oportunidades, de você fazer uma faculdade, que é muito importante no país", acrescentou o ministro.



Confira o balanço preliminar do Enem 2026:

Inscrições confirmadas: 5.053.921

⁠Concluintes da rede pública confirmados: 1.963.906

Percentual de concluintes em relação ao total de inscrições: 39%

Presentes no 1º dia: 68%

⁠Ausentes no 1º dia: 32%

⁠Presentes no 2º dia: 64%

⁠Ausentes no 2º dia: 36%

Provas

Neste domingo, os candidatos tiveram cinco horas para responder a 90 questões, sendo 45 de Matemática e outras 45 de Ciências da Natureza, área que reúne conteúdos de Biologia, Física e Química.

Na primeira etapa, realizada em 8 de novembro, os participantes responderam às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de produziram uma redação sobre o tema "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal".