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Candidatos que perderam um dos dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 por problemas de saúde ou falhas logísticas têm até esta sexta-feira, 20, para solicitar a reaplicação das provas.

O procedimento deve ser feito pela Página do Participante, com apresentação de documentos que justifiquem a ausência, quando necessário.

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As provas da reaplicação estão previstas para os dias 15 e 16 de dezembro. A nova oportunidade é destinada a participantes que enfrentaram situações previstas no edital, como doenças infectocontagiosas, falta de energia elétrica no local de prova, enchentes e outros problemas que comprometeram a realização do exame.

Além dos casos individuais, estudantes inscritos em 39 locais de aplicação também poderão fazer a reaplicação após o Ministério da Educação (MEC) confirmar problemas de fornecimento de energia elétrica nesses espaços.

Quem tem direito à reaplicação do Enem?

Podem solicitar uma nova aplicação os candidatos que tiveram a participação prejudicada por motivos previstos nas regras do exame. Entre as situações contempladas estão:

Falhas na infraestrutura do local de prova, como interrupção no fornecimento de energia elétrica;

Enchentes e outros desastres naturais que tenham comprometido a aplicação;

Diagnóstico de doenças infectocontagiosas listadas no edital.

Entre as enfermidades aceitas estão tuberculose, coqueluche, difteria, meningites, varíola, Mpox, influenza A e B, poliomielite, sarampo, rubéola, catapora e Covid-19.

A reaplicação não é concedida a quem faltou por decisão própria, perdeu o horário ou chegou atrasado. A ausência precisa estar relacionada a uma das situações reconhecidas pelo edital e ser devidamente justificada.

Como solicitar a reaplicação?

O pedido deve ser registrado na Página do Participante, dentro do prazo estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Veja como fazer:

1. Acesse a [Página do Participante](https://enem.inep.gov.br/participante/) e entre com CPF e senha da conta Gov.br.

2. Localize a opção de solicitação de reaplicação do exame.

3. Informe o motivo da ausência.

4. Se o pedido estiver relacionado a problemas de saúde, anexe documentos comprobatórios, como atestados médicos e resultados de exames.

Nos casos de problemas logísticos, o Inep ficará responsável por avaliar as condições do local de aplicação e verificar se a situação apresentada dá direito à reaplicação.

Faltei no primeiro domingo. Precisava comparecer ao segundo?

A orientação depende do motivo que levou o participante a perder a primeira etapa do exame.

Quem não compareceu ao primeiro dia, em 8 de novembro, por problemas logísticos deveria ter comparecido normalmente ao segundo domingo de provas, em 15 de novembro. Nesse caso, se o pedido for aprovado, a reaplicação será restrita à etapa perdida, marcada para 15 de dezembro.

A ausência voluntária no segundo dia não dá direito a uma nova aplicação dessa etapa.

Já os participantes que faltaram por motivos de saúde poderão realizar os dois dias de provas em dezembro, desde que a solicitação seja aceita pelo Inep. Assim, a reaplicação ocorrerá em 15 e 16 de dezembro.

Passei mal durante a prova. Posso solicitar reaplicação?

Não necessariamente. O participante que deixou o local de aplicação antes das 15h30, horário a partir do qual a saída sem o caderno de questões é permitida, é eliminado do exame.

A eliminação também se aplica a quem precisou sair por motivos de saúde. Nesses casos, não há direito à reaplicação em dezembro.

Celular tocou durante a prova dá direito à reaplicação?

Não. O edital prevê a eliminação do candidato cujo aparelho eletrônico, como celular ou relógio, emitir sons ou receber notificações durante a aplicação.

A regra vale mesmo que o toque ou a notificação aconteça de forma acidental. A eliminação por esse motivo não permite solicitar a reaplicação do Enem 2026.