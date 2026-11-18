Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, anunciou que os gabaritos oficiais do Enem 2026 serão publicados nesta quarta-feira, 18. A divulgação permitirá que os participantes confiram as respostas das provas aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.

A consulta estará disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na seção de "provas e gabaritos".

Tudo sobre Enem em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da divulgação do gabarito, os participantes ainda precisarão aguardar para conhecer o resultado definitivo. As notas individuais serão publicadas somente em 18 de janeiro de 2027.

Veja quem pode solicitar a reaplicação do exame

O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começa nesta segunda-feira, 16, e termina na sexta-feira, 20.

O pedido deve ser feito pela Página do Participante, dentro do período estabelecido pelo edital. Os candidatos que tiverem a solicitação aprovada farão as provas nos dias 15 e 16 de dezembro.

Podem recorrer à reaplicação os participantes que foram prejudicados por problemas logísticos durante a aplicação do exame ou que tenham sido diagnosticados com alguma das doenças infectocontagiosas previstas no edital.

Como funciona o cálculo da nota do Enem?

A pontuação do exame é calculada por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que considera não apenas a quantidade de acertos, mas também a coerência do desempenho do candidato ao longo da prova.

Na prática, isso significa que duas pessoas que acertarem o mesmo número de questões podem receber notas diferentes.

O sistema leva em conta o padrão de respostas, considerando a dificuldade das perguntas e a consistência dos acertos.

Assim, um candidato que acerta questões difíceis, mas erra muitas das consideradas fáceis, pode receber uma pontuação menor do que outro participante com a mesma quantidade de acertos, mas com um padrão de respostas mais consistente.